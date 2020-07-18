20歲正妹誤信渣男「送我回家」　慘遭性侵勒斃陳屍公園

▲20歲正妹邦克慘遭冷血淫狼姦殺。（圖／斯塔福德郡警方檔案照片)

國際中心／綜合報導

英國一名20歲正妹邦克(Keeley Bunker)在2019年慘遭性侵、殺害，兇手是跟她同年齡的史崔特(Wesley Streete)。後來他被控強姦和謀殺罪。此案本周在斯塔福德郡(Staffordshire)刑事法院開審，法庭上曝光了更多案情內容。

此案發生在去年9月18日。邦克當晚去欣賞饒舌歌手愛奇(Aitch)的演唱會，但演唱會後她卻失蹤了。她的家人等不到她回家，於是報警。第二天(19日)晚上9點左右，邦克被發現陳屍在威金頓公園(Wigginton Park)，而她衣衫不整，經過驗屍後證實遭勒斃。

有證人指出，邦克在演唱會當晚認識一位同年齡的男子史崔特，並在演唱會結束後主要提出要送邦克回家。沒想到邦克最後因此喪命。經由證人敘述後，史崔特很快就落網，一開始他還辯稱把邦克送到她家附近後就離開，但最後又改口，坦承跟邦克有發生關係，最後失手把她勒斃。

不過根據驗屍報告指出，邦克生前曾經劇烈掙扎，檢察官痛斥史崔特利用女子對他的信任下毒手，另外警方也查出史崔特涉及2項強姦罪、3項性侵罪、1項跟未成年發生性行為罪，涉及另外3名受害女性，史崔特全部不認罪。