女高材生休假返家　消失整天親友滿街找…草叢見「衣服撕爛女屍」

▲印尼女高材生遭姦殺棄屍田間。（圖／翻攝自Tribun Jabar）

記者陳亭伃／綜合報導

印尼西爪蘇加武眉（Sukabumi）日前發生一起女高材生遭到性侵的案件，女高材生的父母原本開心女兒休假返家探親，卻沒想到才說要去農園找研究，就再也沒有回家。直到家人到附近尋找才發現，女高材生已經衣衫被撕裂的死亡在田裡。

綜合外媒報導，年僅22歲的蘇潘迪（Amelia Supandi）就讀農科大學生物科技，對於稻米的基因改良相當優秀，原本準備畢業後進入當地農業部工作。就在畢業前夕，蘇潘迪回到家鄉探親，親友都相當開心，正想準備要聚一聚。

就在案發前一天蘇潘迪還拿了一根稻穗，說道要是基因研究成功，就可以解決部分的糧食危機。22日離家前蘇潘迪再度到田裡找樣本，但卻整天沒有返家，親友察覺不對勁，立刻出動找人，最後卻發現蘇潘迪衣服被撕裂陳屍在田裡。

蘇潘迪的父母無法置信原本開心出門的女兒，最後卻變成冰冷遺體，警方到場後將遺體送往檢驗。警方表示，蘇潘迪的手腕跟脖子都有很深的勒痕，明顯在死前有激烈抵抗，處女膜也有破碎，有遭到異物插入，但離奇的是死者體內並沒有體液的殘留，就連胸部上的齒痕也有被擦拭過，沒有留下唾液。

警方表示，兇手感覺心思縝密，犯案冷靜，但因近日當地下雨蒐證恐怕有些困難。蘇潘迪的死訊傳回學校，師長相當震驚直呼「絕對是農業界的一大損失」。