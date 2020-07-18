台南市社會局培訓「小小安心服務員」　體驗老化對待長者更有同理心

▲為使民眾更深入體會高齡生活，進而更懂得尊重與同理，社會局連結市社區照顧關懷據點、3所國中及7所國小，舉辦2020年「小小安心服務員」高齡體驗活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲致力打造台南成為友善高齡城市，為使民眾更深入體會高齡生活，進而更懂得尊重與同理，社會局連結市社區照顧關懷據點、3所國中及7所國小，舉辦2020年「小小安心服務員」高齡體驗課程，活動於7月15日開始至8月21日共計開辦10場次，有將近250名學員共同實地參與。

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社會局特別邀請「台灣安服介助促進會」負責推廣安服員業務的凱爾飛特有限公司講師為小朋友授課，課程內容包含「什麼是小小安心服務員」、「安服員的任務」、「對高齡者的理解」、「如何幫助使用輪椅的朋友」等，現場讓學員實際穿戴模擬裝置，透過闖關的遊戲方式，親身體驗高齡者身體上或行動上的種種不便，以及心理方面的感受，並教學示範輪椅操作的技巧，學習尊重並且以同理心去服務家中及周遭的長輩或是身障朋友，讓被服務者得到真正的協助及有尊嚴的對待。透過這次培訓，讓有興趣的學生成為社區小小志工，未來在社區參與社會服務時，更懂得如何協助社區裡的阿公阿嬤。





市長黃偉哲表示，敬老、尊老、懂老之心從小向下扎根，才是長者友善環境最重要的根本，透過模擬體驗課程，完成闖關遊戲及任務後，頒發徽章及結業證書，讓參加活動的孩子，有成為小小安心服務員的使命感，啟發對生命價值的感受，增加生活責任的體驗，市長同時也鼓勵學生們能夠踴躍進入社區關懷據點，一起關懷長輩提供服務，齊心協力營造台南成為一個具有包容性的親老、敬老城市。

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