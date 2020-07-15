台南市議會經建考察訪澎湖縣府　郭信良議長讚觀光行銷出色

▲台南市議長郭信良、副議長林炳利，與立委陳亭妃及跨黨派議員40多人前往澎湖，進行3天2夜的經建考察，由副縣長胡流宗代表接待。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議長郭信良、副議長林炳利15日與立委陳亭妃及跨黨派議員40多人前往澎湖，進行3天2夜的經建考察，首日前往澎湖縣政府拜會，由於賴峰偉縣長身體微恙，由副縣長胡流宗代表接待。

郭信良議長讚揚澎湖縣府觀光行銷極為出色，台南市議會特來參觀花火節活動，為10月即將首度於台南登場的國慶煙火預先觀摩學習。

郭信良議長表示，距離上次南市議會到澎湖考察已經7年，今年再度前來，明顯感受到澎湖一直不斷成長進步。像是已有18年歷史的花火節，一年比一年盛大成功；尤其今年受到疫情影響，國際遊客進不來，但澎湖成為國人「類出國」的熱門選項，住宿一房難求，花火節的成功可見一斑。

郭信良議長並肯定澎湖縣政府響應中央紓困政策，成為全國首創直接發給每位縣民500元現金的縣市，讓縣民幸福很有感，也讓外縣市民眾羨慕不已。除了相互交流意見，由於時值愛文芒果產季，台南市議會特別準備芒果禮盒等伴手禮，將香甜多汁的愛文芒果與澎湖縣的好朋友們分享。

台南市議會經建考察的同時不忘關懷社會邊緣人，郭信良議長、林炳利副議長、陳亭妃委員15日下午與議員們帶著芒果前往澎湖監獄慰問。澎湖監獄林明達典獄長並向郭議長等人一一介紹受刑人製作的手工藝品，台南市議會購買了一批沙畫、皮雕、竹編品，以及用玄武岩做的石雕藝品，將擇期與購自台中、台南監獄的作品一同展出，以行動鼓勵受刑人。

超級經典、一用上癮

