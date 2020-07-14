　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

異起讓愛沒有距離　伊甸身障青年挑戰異人館服務員

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲異人館連鎖餐飲為讓身障青年進入職場前，可以深入了解餐飲業職場工作內容及環境，更邀請伊甸心園小作所的身障學員們，至異人館新仁店擔任1日服務員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲異人館連鎖餐飲為讓身障青年進入職場前，可以深入了解餐飲業職場工作內容及環境，更邀請伊甸心園小作所的身障學員們，至異人館新仁店擔任1日服務員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了幫助身心障礙青年擁有獨立自主的工作能力，未來都可以進到職場工作，異人館餐飲連鎖事業集團與伊甸基金會連續3年，於母親節前夕舉辦為期兩個月的公益活動「異起讓礙沒有距離」，活動期間。

民眾只要預購母親節蛋糕，異人館即提撥收入的5％支持身障朋友找工作，另購買圓夢明信片1張50元，異人館就捐出25元支持身障青年接受職業訓練，持明信片消費還可享有餐點各項優惠，活動於6月底告一段落，除了號召超過5千名民眾加入傳愛的行列，更籌募進14萬元支持身障青年求職順利。

請繼續往下閱讀...

除了愛心捐款，異人館連鎖餐飲為讓身障青年進入職場前，可以深入了解餐飲業職場工作內容及環境，更邀請伊甸心園小作所的身障學員們，至異人館新仁店擔任1日服務員，挑戰內、外場清潔工作、吧檯飲料調製及上菜服務禮儀……等工作流程。異人館新仁店店經理傅士娟表示，餐飲服務禮儀及衛生相當重要，做得好，才能讓顧客享有美好的用餐感受。

▲異人館連鎖餐飲為讓身障青年進入職場前，可以深入了解餐飲業職場工作內容及環境，更邀請伊甸心園小作所的身障學員們，至異人館新仁店擔任1日服務員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「我想讓爸爸過好日子，弟弟就能安心去當兵！」，22歲的卓文豪，領有輕度智能障礙手冊，即使口語表達能力並不流暢，與人互動也稍嫌害羞，卓文豪卻是這場職涯體驗課程中，最認真且積極的學員。「我要當服務生為大家服務，工作賺錢請爸爸和弟弟吃飯！」高中肄業的卓文豪，父母親在他國小的時候就離異，為了照顧家中年邁的老母及兩兄弟，卓文豪的父親肩負重任，長期過度勞累身體頻頻出狀況，為了減輕爸爸的壓力，一方面也讓弟弟可以安心入伍當兵，卓文豪認真在小作所學習各項工作技能，這一次更積極報名餐飲服務的職涯實習課程，希望未來可以成功進入職場，用雙手打造自己的人生舞台，有一天也可以成為爸爸的依靠。

因為有愛，異人館讓「礙」沒有距離！異人館連鎖餐飲總經理林岡立表示，從2017年開始，異人館與伊甸基金會合作公益活動，至今已邁入第3年，每年都串連全台門市，號召全台民眾一起關注身障朋友的未來，我們用實際行動陪伴身障青年進入職場圓夢，更希望透過每年的公益活動讓更多人能進一步認身障朋友的努力與堅持，一起為弱勢朋友加油打氣。

伊甸基金會台南職重中心主任張雅琪表示，天生我才必有用，身心障礙青年只要透過專業的訓練，也可以跟每個人一樣擁有自己的一片天，感謝異人館餐飲每年號召近千民眾一起認識身障朋友的需要，透過職涯課程讓身障青年了解職務內容及工作上所面臨的各項挑戰，希望更多企業可以給予身障者一個證明自己能力的機會，讓他們可以養活自己，也可以照顧家人。

超級經典、一用上癮

ET快訊
連鎖大賣場崇德店熄燈！　家電類「下殺38折」
快訊／兄弟勝統一上半季封王　隊史第16座季冠軍
「6年買下720萬屋」如何無痛繳房貸？　專家曝背後秘訣
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

異起讓愛沒有距離　伊甸身障青年挑戰異人館服務員

深澳小卷、白帶魚在水幕跳躍　新北市邀光雕團隊設計再推「3倍爽」

漢來湯包插旗百貨美食街　創年營收6億業績！等於1家海港城

親手抱骨灰罈！高秉涵為了一句承諾　20年來送百位老兵回鄉

長達1公尺！「台灣大蚯蚓」灰色身體超多節　中西部山區超常見

家樂福崇德店熄燈！家電類「最低38折」全面下殺出清

不用轉車只要10元　台中豐原客運15日起高鐵台中站直達八仙山

新冠肺炎成「新常態」　美教授在台大公衛坦言：學生回歸校園是大挑戰

媽媽愛的教育有一套！自創「點數制度」讓小孩超自動　網歪樓：只看到字好美

氣象局大突破！首度完成無人機大氣垂直觀測　找到西半部空汙兇手

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

梁敏婷現身節目當「通告咖」　曝和馬俊麟狀況：對他盡量信任

超扯外送員電梯開杯蓋「偷喝飲料」 監視器畫面曝...網友怒撻伐：超噁

異起讓愛沒有距離　伊甸身障青年挑戰異人館服務員

深澳小卷、白帶魚在水幕跳躍　新北市邀光雕團隊設計再推「3倍爽」

漢來湯包插旗百貨美食街　創年營收6億業績！等於1家海港城

親手抱骨灰罈！高秉涵為了一句承諾　20年來送百位老兵回鄉

長達1公尺！「台灣大蚯蚓」灰色身體超多節　中西部山區超常見

家樂福崇德店熄燈！家電類「最低38折」全面下殺出清

不用轉車只要10元　台中豐原客運15日起高鐵台中站直達八仙山

新冠肺炎成「新常態」　美教授在台大公衛坦言：學生回歸校園是大挑戰

媽媽愛的教育有一套！自創「點數制度」讓小孩超自動　網歪樓：只看到字好美

氣象局大突破！首度完成無人機大氣垂直觀測　找到西半部空汙兇手

劉玉玲曝好萊塢內幕：我太天真！　走進試鏡房間一看…傻了

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女「車禍噴飛」命危　同行友人傻：失控了

中職／兄弟封王關鍵　劉志威真心說：每一個人都是關鍵

歐式城堡風新莊昌平派出所落成　侯友宜給警察更好的環境

中職／兄弟自力封王！樂天雙轟5比1擊退富邦　拚冠等下半季

中職／悍將、桃猿3局混亂守備跑壘　球迷譏「歡樂聯盟」

李昊陽／哪裡才是台灣的「高譚市」？

台灣不喝第一泡茶？　 60年來錯怪「用腳揉茶」和農藥

擴大垃圾分類稽查　台南市環保局請民眾落實回收避免受罰

就是明天！「亞洲區塊鏈高峰會」線上開幕　5天議程完整曝光：最後一波搶票

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

生活熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

和女友約會「沒幹嘛噴5000」明細曝光

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

熱帶性低氣壓家門口生成了！

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

12星座是「虐人or被虐型」…血淋淋大公開！雙魚網友哭了

萊爾富「1萬盒夢幻特殊色」將登場！

大屯山群開出「火山通道」噴發流向曝光

畢旅合照多2人！「無臉藍衣男」躲在背後

南投「火龍果1袋100自己拿」結局驚呆

熱帶低壓不排除明登陸！2地區整天有雨　

更多熱門

相關新聞

設計黃疸兒「小烏龜光療衣」　中原學生獲新一代設計獎

設計黃疸兒「小烏龜光療衣」　中原學生獲新一代設計獎

中原大學設計學院傳捷報！商設系產品設計組學生王暄文為治療新生兒黃疸設計「小烏龜光療衣」，縮短療程，榮獲「新一代設計」金獎；而大一學生胡竣翔、劉景昇及王尚平則為想追求速度的身障朋友設計拉風機車，勇奪「ND巨星設計獎」優選獎。

苗栗女遭車追撞　噴飛後撞箱亡

苗栗女遭車追撞　噴飛後撞箱亡

台東青年釣竿方案成果發表　

台東青年釣竿方案成果發表　

身障勞工就業雲嘉南逾9成5足額進用

身障勞工就業雲嘉南逾9成5足額進用

農委會要給從農青年「2年72萬鼓勵金」

農委會要給從農青年「2年72萬鼓勵金」

關鍵字：

伊甸身障青年異人館服務員

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

世新校花什麼都沒穿「私密床上照」外洩！豐滿形狀全露

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

和女友約會「沒幹嘛噴5000」明細曝光

國3自撞驚悚瞬間曝光！轎車炸火光…熱褲女從車窗飛出

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

更多

最夯影音

更多
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面