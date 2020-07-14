異起讓愛沒有距離　伊甸身障青年挑戰異人館服務員

▲異人館連鎖餐飲為讓身障青年進入職場前，可以深入了解餐飲業職場工作內容及環境，更邀請伊甸心園小作所的身障學員們，至異人館新仁店擔任1日服務員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了幫助身心障礙青年擁有獨立自主的工作能力，未來都可以進到職場工作，異人館餐飲連鎖事業集團與伊甸基金會連續3年，於母親節前夕舉辦為期兩個月的公益活動「異起讓礙沒有距離」，活動期間。

民眾只要預購母親節蛋糕，異人館即提撥收入的5％支持身障朋友找工作，另購買圓夢明信片1張50元，異人館就捐出25元支持身障青年接受職業訓練，持明信片消費還可享有餐點各項優惠，活動於6月底告一段落，除了號召超過5千名民眾加入傳愛的行列，更籌募進14萬元支持身障青年求職順利。

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除了愛心捐款，異人館連鎖餐飲為讓身障青年進入職場前，可以深入了解餐飲業職場工作內容及環境，更邀請伊甸心園小作所的身障學員們，至異人館新仁店擔任1日服務員，挑戰內、外場清潔工作、吧檯飲料調製及上菜服務禮儀……等工作流程。異人館新仁店店經理傅士娟表示，餐飲服務禮儀及衛生相當重要，做得好，才能讓顧客享有美好的用餐感受。

「我想讓爸爸過好日子，弟弟就能安心去當兵！」，22歲的卓文豪，領有輕度智能障礙手冊，即使口語表達能力並不流暢，與人互動也稍嫌害羞，卓文豪卻是這場職涯體驗課程中，最認真且積極的學員。「我要當服務生為大家服務，工作賺錢請爸爸和弟弟吃飯！」高中肄業的卓文豪，父母親在他國小的時候就離異，為了照顧家中年邁的老母及兩兄弟，卓文豪的父親肩負重任，長期過度勞累身體頻頻出狀況，為了減輕爸爸的壓力，一方面也讓弟弟可以安心入伍當兵，卓文豪認真在小作所學習各項工作技能，這一次更積極報名餐飲服務的職涯實習課程，希望未來可以成功進入職場，用雙手打造自己的人生舞台，有一天也可以成為爸爸的依靠。

因為有愛，異人館讓「礙」沒有距離！異人館連鎖餐飲總經理林岡立表示，從2017年開始，異人館與伊甸基金會合作公益活動，至今已邁入第3年，每年都串連全台門市，號召全台民眾一起關注身障朋友的未來，我們用實際行動陪伴身障青年進入職場圓夢，更希望透過每年的公益活動讓更多人能進一步認身障朋友的努力與堅持，一起為弱勢朋友加油打氣。

伊甸基金會台南職重中心主任張雅琪表示，天生我才必有用，身心障礙青年只要透過專業的訓練，也可以跟每個人一樣擁有自己的一片天，感謝異人館餐飲每年號召近千民眾一起認識身障朋友的需要，透過職涯課程讓身障青年了解職務內容及工作上所面臨的各項挑戰，希望更多企業可以給予身障者一個證明自己能力的機會，讓他們可以養活自己，也可以照顧家人。

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