擴大垃圾分類稽查　台南市環保局請民眾落實回收避免受罰

▲台南市環保局執行擴大垃圾強制分類稽查，共計稽查1088袋、發現有回收物之垃圾包達269包，經勸導不聽者，告發處分11張。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為減少垃圾量已減低焚化爐之負荷，並將廢棄物變成資源以達永續利用，台南市環保局，7月13日執行擴大垃圾強制分類稽查，共計稽查1088袋、發現有回收物之垃圾包達269包，針對垃圾包中超過3件以上回收物，經勸導不聽者，告發處分11張。

環保局呼籲民眾，落實垃圾分類，資源回收物及廚餘不可丟入一般垃圾中，若未做好分類，將依據廢棄物清理法處1200元以上6000元以下罰鍰，請民眾做好垃圾分3類。

環保局長謝世傑說，台南市資源回收管道非常多元，資源回收物可交給環保局資收車或個體業者，也可至村里回收站、各區清潔隊或5處慈濟環保回收站參加兌換活動，請市民朋友落實垃圾分類，資源回收物及廚餘不要丟入一般垃圾中。

環保局進一步表示，一般垃圾中常見的資源回收物中，以便當盒、紙杯等紙容器為最多，高達24.7％，民眾被坊間謠傳誤導，認為紙容器不需回收。環保局籲請市民，紙容器仍是應回收的資源回收物，不能混入一般垃圾丟棄，丟棄前請先將紙容器稍做清洗，以免發臭或孳生蚊蟲，相關資訊可上環保局資源回收全民動起來(https://epb2.tnepb.gov.tw/recycle/)網站查詢。

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