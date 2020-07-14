快訊／警政署發布人事令　劉柏良、詹永茂接任高雄、台南警局長

▲警政署副署長劉柏良（左）、警政委員詹永茂（右）13日確認接掌高雄、台南警局長（圖／翻攝警政署官網、基隆市警局官網）

記者張君豪／台北報導

警政署14日晚間18時30分正式公布六都直轄市警局長人事命令，果然如外界預期由警政署副署長劉柏良接任高雄市警局長，剛接任警政署警政委員未滿一個月的詹永茂接任台南市警察局長。黯然下台的現任高雄市局長李永癸、台南市局長周幼偉則接任警政署警政委員。目前警政署警政委員人數將達到7人，其中警監一階的警政委員就只有李、周兩人。

▲警政署13日證實，高雄市警局長李永癸（右）、台南市警局長周幼偉（左）兩名三線三星局長確定遭拔官。（圖／記者林悅翻攝、翻攝高雄市議會）

警政署表示：基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，臺南市政府警察局局長等職務，經參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後報奉內政部核定，相關調整職務人統一於2020年7月17日星期五辦理交接到任手續。

一、臺南市政府警察局局長周幼偉調任本署警監一階警政委員。

二、高雄市政府警察局局長李永癸調任本署警監一階警政委員。

三、本署副署長劉柏良調任高雄市政府警察局局長。

四、本署警政委員詹永茂陞任臺南市政府警察局局長。

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