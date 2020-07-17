詐騙集團謊稱「戰地醫生」　誆婦匯1萬5千美元包機費用來台相會

▲ 婦人在櫃檯低頭不斷滑手機引起注意，幸得行員及員警阻止保住45萬。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東一名50歲單身張姓婦人掉進了詐騙集團網路交友詐騙陷阱，詐騙集團盜用網路照片偽裝成聯合國派駐中東華裔無國界醫生，自稱戰地醫生吸引婦人注意，在Line通訊軟體不斷以溫柔攻勢取信婦人，要求婦人先匯款1萬5000元美金（約新台幣45萬元）幫忙， 婦人馬上到台灣銀行台東分行準備匯款到土耳其，期間不斷低頭滑手機，引起行員注意，並通報派駐的保七員警協助，即時勸阻婦人守住辛苦錢。

▼ 詐騙集團謊稱戰地醫生想退休，誆婦人先匯1萬5美金包機費用便來台相會。（圖／記者楊鈞典翻攝）

詐騙集團向婦人稱：騙稱厭倦戰爭的生活，要申請退休離開無國界醫生組織。但離開必須先繳交「包機」費用，因為他的帳戶突然有問題，拜託婦人先匯款1萬5000元美金幫忙。只要幫忙把款項匯給聯合國，就可以順利 通過申請退休並來台灣和她相聚，屆時會把錢還給她，並不斷催促婦人快去銀行匯款。15日一早婦人先到郵局排隊領取三倍振興券後趕忙到台銀準備匯款，過程中不斷低頭滑手機引起行員注意通報保七員警前來關心，經員警與行員不斷解釋「無國界醫生」是獨立單位，與「聯合國」是不同的組識；而且現在是疫情管制期間，外國人根本就不可能「包機」來台灣 ，都是詐騙技倆，婦人才相信是場網路交友詐騙！

保七總隊特別呼籲，詐騙集團一邊假扮醫生，一邊假 扮「 聯合國 退休部」人員利用「醫生」好形象，騙取用民眾的愛心與同情心，進而騙取匯款。請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。

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