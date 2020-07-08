「姑姑借我10萬！」假姪子誆買中古車　台東婦匯款遭攔阻



▲詐騙集團靠「猜猜我是誰」老招，台東婦差點上當 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東一名45歲謝姓婦人掉進詐騙集團「猜猜我是誰」陷阱，詐騙集團假扮成姪子向婦人借錢急用要買中古車，婦人未經求證日前便至台灣銀行台東分行準備匯10萬到假姪子指定的銀行帳戶。而婦人在櫃檯匯款時不斷低頭講電話，引起行員注意通報派駐的保七員警上前關心，進而成功阻止婦人被騙上當。

婦人表示，姪子說要買一台中古車，臨時少了10萬，拜託姑姑一定要幫忙。婦人覺得聲音很像，應該就是姪子沒錯，在尚未與姪子及家人查證之下，便聽信對方說詞，前來台銀準備匯款。婦人櫃檯匯款的時候，因為不斷低頭講電話，引起台銀副理王小姐注意，並通報派駐保七員警彭成瑜、蔡德明前來關心。因婦人與姪子平日互動不多，只憑一通電話便前來台銀匯款，在員警與行員的不斷向婦人勸說下，才親自與姪子聯繫，後驚覺這是騙局。婦人十分感謝人員的即時攔阻，成功保住10萬元辛苦錢，保七第一大隊業同步將相關資料送交轄區派出所，繼續追查幕後詐騙集團。

保七總隊特別呼籲，詐騙集團以「猜猜我是誰」的方式，偽裝成親朋好友，以臨時急用缺錢，拜託先幫忙一下，來騙取民眾匯款，請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。

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