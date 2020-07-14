商人在迦納染上新冠肺炎：回不去了！　豪砸「1161萬」獨自包機回家

▲浙江商人染新冠肺炎，包機從迦納回家。（圖／翻攝自觀察者網）

記者劉亭／綜合報導

浙江台州一名商人長期在迦納經商，6月中開始感覺身體不對勁，撐了幾天之後，發現身體越來越嚴重，最後直接花270萬人民幣（約1161萬元新台幣）包機，獨自回大陸治療。

根據觀察者網報導，確診的鄭某某是溫嶺人，中加貿易商會會長，6月17日上午參加了當地一個活動，迦納一位衛生部副部長也有參加，下午他就開始出現發熱、咳嗽、胸悶、氣急等症狀。

鄭先生感到不對勁，隨即去醫院做了新冠病毒核酸檢測，確定自己確診了。鄭先生沒有服用藥物，連續5天去當地中國人開的一家小醫院掛鹽水，之後他的病情越來越嚴重，呼吸都困難了，血氧飽和度只有87%。

鄭先生向合夥人姜先生感嘆「可能回不去了」，高燒、咳嗽、講話都有點困難。姜先生在網上聯繫了SOS國際援助中心，確定可以提供包機服務，費用需要270萬元人民幣。

6月26日決定包機回國後，中國駐加納大使館、國家民航總局、浙江省政府聯防聯控辦等聯繫各政府單位，完成手續。在支付了費用後，加納時間（比北京時間晚8小時）7月9日下午3點，飛機接上鄭先生起飛了，經過35個小時抵達蕭山國際機場。

回到大陸後，鄭先生的體溫37.6℃，有咳嗽咳痰症狀，直接經120轉運至杭州市西溪醫院隔離治療。7月11日，咽拭子檢測結果為新冠病毒核酸陽性。目前，他的體溫是37.3℃，咳嗽非常嚴重，到不能說話的程度。

對於外界矚目的包機費用。姜先生介紹，5月份的時候，在國外的中國人，很多人都買了一種「疫情險」，2580元人民幣一份，確診了保險公司賠付100萬元人民幣，鄭先生也買了一份，而包機的270萬元費用，其中100萬元由保險公司承擔。

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