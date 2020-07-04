大陸籍東南衛視記者遭驅逐　蘇貞昌回應：不守規定剛好而已



▲蘇貞昌視察國道1號五楊高架延伸至苗栗頭份段工程時，針對三倍券與陸籍記者被驅離一事回應。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

行政院長蘇貞昌4日前往新竹市視察國道1號五楊高架延伸至苗栗頭份段工程，被現場媒體問到三倍券與大陸記者被驅離一事，蘇貞昌說，台灣是自由開放的國家社會，所以歡迎世界各地各國的記者來，但台灣維護新聞自由受世界肯定的同時，政府也會維護國家的利益、國民的安全，若記者違反規定，期限又到了，沒有延長也是對的，而且也是剛好而已，「有政府也就是要為人民好好把關」。

蘇貞昌院長4日在新竹市長林智堅的陪同前往視察國道1號五楊高架延伸至苗栗頭份段工程，現場媒體也問到有關三倍券，是否會因應紙本需求多而加印，蘇貞昌說，三倍券發行三天，已有400多萬人完成預訂、預購的手續，相信未來還會更多，對於廠商、地方政府拚命加碼，行政院也樂見其成，也應因當初所期望的「好領、好刺激、未來一定好用」，請大家好好把握。

另外，有關3日沒有延長中國記者的許可而將之驅逐，卻被「無國界」認為，這樣的作法並沒有違反新聞自由，蘇也回應，台灣是自由開放的國家社會，所以歡迎世界各地各國的記者來，但我們維護新聞自由受世界肯定的同時，我們政府也會維護國家的利益、國民的安全，所以外國記者不論他來自哪一國，都必須遵守相關規定，如果記者違反規定，期限又到了，沒有延長也是對的，而且也是剛好而已，同時如果政府不這樣做，人民會覺得沒政府，所以有政府也就是要為人民好好把關。

我們歡迎世界各地的記者來台灣、了解台灣、報導台灣，但也希望尊重台灣，希望遵守相關規定，我們一定善待每一位記者，我們接受批評、接受指教，但我們不希望記者來這裡有違反種種規定，我們都會依法、依規定處理。但這種處理不用來到行政院長這裡，所以我做行政院長負責各方面的決策，我也知道各方面的事情，我會對各部會所做的執行，他們的工作我會瞭解，也會維護整個國家「有政府、會做事」的這一個團隊運作。

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