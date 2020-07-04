陌生來電「劈頭喊爸爸」！他公車上怒回：沒妳這個女兒　結局神轉糗炸

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前在搭公車途中，接到一通電話，對方劈頭就說「喂~爸爸嗎？」一席話讓他內心警鈴作響，以為是詐騙集團老哏，於是下意識出聲喝斥，沒想到結局神轉折，讓他糗到不行，連忙向對方致歉。

網友前幾天在PTT發文提到，剛剛搭公車準備回家的半路上，手機突然來電，螢幕顯示的是一串沒看過的號碼，接通後則是一位陌生女子的聲音，問道「喂~爸爸嗎？」

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聞言，他腦海裡閃過無數詐騙電話案例的場景，於是怒回「我沒有你這個女兒！」剎那間，整個公車的時間彷彿靜止一般，連隔壁阿桑也轉過頭、瞪大眼睛看著他。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

沒想到，那位陌生女子連忙解釋，「呃...爸爸不好意思，我這裡是XX產後護理中心，您不是上禮拜有來預約想參觀我們這邊嗎？」一席話讓他瞬間由怒轉尷尬，滿是歉意地說「喔~喔~是月子中心喔，不好意思，誤會了。」而一旁的阿桑則忍不住笑了。

對此，鄉民紛紛笑回，「之前月中（月子中心）回電也是劈頭就喊我媽媽…嚇一跳」、「哈哈…阿桑本來想說要看八點檔了，沒想到劇情一轉變成搞笑片」、「你要回：你才是爸爸，你全家都是爸爸」、「笑死，別亂認爸」、「我上次去醫院看剛出生的小孩，護士也是叫我爸爸」、「叫爸爸真的很容易讓人誤會」。

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