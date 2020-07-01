「香港期交所客服」誆稱可代投資　熟女險匯14萬血汗錢

▲詐騙集團冒充香港期交所客服可代投資，婦人險被騙14萬血汗錢。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東的40歲陳姓婦人掉進了詐騙集團網路交友投資陷阱。詐騙集團盜用網路照片，在網路上自稱香港期貨交易所有限公司客服人員，可以代為操作香港期貨，以藉此取得婦人的信任。婦人29日至台灣台東分行準備匯款新台幣14萬元給詐騙集團，因不斷在櫃檯滑手機，引起行員的注意，並通知派駐台銀的保七員警前來關心瞭解。

▲▼ 詐騙集團所製作的「假的香港期交所週年慶資本增值計畫表」。（圖／記者楊鈞典翻攝）

保七總隊表示，詐騙集團一邊假扮香港期貨交易所高階幹部、一邊假扮期交所客服人員，分飾2角來詐騙婦人。聲稱只要婦人現在匯錢投資，就能符合「香港期貨交易所週年慶」VIP客戶資格，保證讓婦人賺取100%以上的獲利，並製作「假的香港期交所週年慶資本增值計畫表」及「假的香港期交所擔保證明」來取信婦人。在保七員警與台銀人員不斷拿出案例勸阻下，婦人才恍然大悟這是詐騙，所幸未成功匯款，感謝大家的幫忙才保住這14萬的辛苦錢。

▼ 婦人被騙14萬元險匯出，所幸為保七員警及台銀人員即時攔阻。（圖／記者楊鈞典翻攝）

保七總隊特別呼籲，千萬別相信從未見過面的網路投資。詐騙集團利用「代為操作期貨高獲利高報酬」的方式，來騙取民眾匯款，請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。

►變美看這裡



►二手票券豐富你的生活

