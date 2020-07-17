領三倍券店員被吼！阿桑腳踹機台　超商貼「霸氣公告」被讚爆

▲超商領三倍券，不少民眾出問題都找店員。（示意圖，非文中店家）

圖文／CTWANT

振興三倍券15日上路，不管是超商還是郵局，通通擠滿人潮。而首當其衝的就是便利超商，從預購到領取，尖峰時段人潮幾乎塞滿整間店；若碰上系統當機，有人還會對無辜店員發脾氣，讓店家不堪其擾。就有業者霸氣貼出公告，「這裡是便利商店，只賣東西，不收抱怨，謝謝合作。」

原PO在臉書社團《爆怨公社》上透露，自己下班去超商買個飲料，剛好遇見為了三倍券在跟店員跳腳的大嬸，讓他無奈地說，「超商店員辛苦了，三倍券種種問題不是店員的問題，別再抱怨店員了」。

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文中更附上一張超商張貼的公告，「如遇電腦連線系統無法領取，『請勿』呼叫店員，因為店員都很笨，無法幫你處理電腦連線問題。對政府不爽，請打1988；對FamiPort系統不爽，請打0800221363，歡迎客訴這兩個系統。」

▲超商貼出「振興券相關公告」，網友看了讚爆。（圖／爆廢公社）

貼文一出，馬上引起網友熱議「是呀，別為難店員」、「要趕第一波拿就要等啊，兇店員又沒用」、「店員真的辛苦了」、「我去超商還看到阿桑講不過店員踹ibon的」、「拜託是系統連線問題，看到一堆阿伯一直叫」、「今天也遇到有人吼店員」。

另外也有人分享，「在非熱門時段大約下午3、4點去領，不到3分鐘就搞定了； 用全家app直接去櫃檯掃條碼就好，不用排隊印小白單，這樣最快。」

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