拿出11年收藏「消費券VS.三倍券」比一比　1亮點後者完勝：不敢花

▲振興券、消費券大PK！（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

「當年忘了花光就是為了今天！」一名男網友透露，終於領到紙本三倍券，好奇拿出11年前的消費券比一比，讓他非常有感觸。照片曝光後，引發近萬人笑回，「留起來，肯定還有下一次」，也有人發現三倍券圖上有亮點，「不敢花了」、「這次的我也想留下來！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出11年前的無敵珍寶，當時因金融海嘯重創經濟，當局為了活絡內需，台人都能無條件拿到3600元，不過原PO沒花完，剩下一張500元與4張200元，儘管如今成了廢鈔，但紀念價值無價，原PO默默自嘲「當年忘了花光就是為了今天！」

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照片曝光後，掀起近萬名網友朝聖笑虧，「原來你還保有『無限倍』消費券」、「這一手我藏了11年的概念？」「好酷～這次也別花了」、「期待下一個11年」、「還會有第三次的，敬請期待，先放著～無三不成禮」、「以前消費券又多又方便又好花」、「哇喔，好有世代交替感」。

有眼尖網友發現，消費券是玉山北峰圖案，而三倍券別具巧思，除了印上台灣寶島外，3個離島也出現在左側小框裡，不少人捨不得花，紛紛直呼「振興券長得真可愛」、「我有在想要不要護貝起來」、「這次的我也想留下來，收藏」。

▲不少人想收藏！（圖／翻攝爆廢公社）



相比剛出爐的三倍券，其實兩者各有千秋，另一派網友卻戰爆，「雖然，兩者目的一樣，但是這樣一看，看得出三倍券效果真的比較好」、「以前直接領，現在還要先出1000才能領，以通膨計算，現在的3000買的東西又更少了」、「當初不用錢的…一堆人要留著，這次讓民眾自己花錢買，回收率應該會比當年高」、「當年被罵翻，現在有價值，改領振興券要感恩」、「這次比較重包裝，不知道包裝抽了多少」。

據了解，2008年消費券印了2.09億張，總行政成本19.66億元，而實體三倍券方面，經濟部指出，第一階段由中央印製廠印製1200萬份，共1.08億張，再視領用情況調整，預估總行政成本共9億元。