三倍券到手46分鐘！他「all in威力彩」...結局出爐　網洗版：最佳典範XD

▲民眾陸續領取三倍券。示意圖，與本文無關（圖／記者黃士原攝）

記者周亭瑋／綜合報導

昨晚威力彩開獎，雖然貳獎兩注均分，但頭獎「天選幸運兒」仍未誕生。一名網友15日領到三倍券，才不到1小時，就到彩券行「all in威力彩」，而結局讓人哭笑不得，還有鄉民笑虧，這是振興經濟的最佳典範！

一名網友在PTT發起討論，感慨排隊領三倍券要1小時，但花光它不用1分鐘。一席話讓大家心有戚戚焉，立刻有鄉民貼出戰果，表示「下午1點15分領到，下午2點1分就花光了，9張紙在我手上不到1小時，威力彩頭獎我要領走啦，嘻嘻！」

請繼續往下閱讀...

雖然鄉民把三倍券全花在威力彩上，不過隨著昨晚開獎，億萬富翁的美夢也宣告破碎，比對頭獎號碼「06、13、14、31、33、35」，及第二區「08」，若左下角那張被部分遮擋的彩券不納入計算，這位老兄只有一注中200，其他全飲恨抱蛋。

▲看來這三倍券是拿來做公益了。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友們不禁笑回，「1000塊蒸發」、「佩服你浪費錢的決心」、「一千變成廢紙，你0倍券」、「謝謝你捐獻3000給我」、「恭喜買了一千元的廢紙」、「國家會感謝你的」、「看來是不缺錢的人」。

值得一提的是，連續第45期摃龜的威力彩，頭獎獎金將達到20.8億，台彩指出，若是1注獨得，單注獎金將為今年最高、同時也是第四屆以來第3高、第三屆以來第4高。而業者也紛紛表示，包牌客人明顯增加，甚至都會收到3、5萬之多的振興三倍券。