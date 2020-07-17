專家破解「無梅花三倍券」真相！　3招「看摸轉」辨真偽

圖、文／MyGoPen

你拿到振興三倍券了嗎？網傳「假的振興券出現了喔，收取時要小心，有梅花的才是真的」或是發現沒有梅花浮水印的各種說法和比對照片。事實上根據政府辨識宣導資訊，迎光透視的梅花圖案，是沒有固定位置的，實際領取 檢視，可以發現有的會出現在邊邊角角，建議若有三倍券防偽的問題，可以撥打 1988 專線洽詢。

振興券梅花圖案的圖片

原始謠傳版本：

重要訊息提醒

假的振興券出現了喔，收取時要小心，有梅花的才是真的。

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主要流傳這些圖片：

訊息說明：

依照政府辨識宣導內容，迎光透視的梅花圖案，出現的位置並非固定的，實際比對振興三倍券樣式，有的會出現在邊緣的地方。

查證解釋：

根據經濟部公布的「店家收到『振興三倍券』，要怎麼分辨真偽呢？」影片，可以知道在迎光透視的部分，梅花圖案是不固定位置出現的。

詳細辨識方式請參考影片：

另外 MyGoPen 實際由超商領取後，比對「梅花較不明顯」的振興三倍券，確實不會設計在固定位置，並且很可能在邊緣的部分出現。

民眾提供的版本則是出現部分的梅花。

對此經濟部也提供了簡易的辨識方式：

1.看一看：三倍券上有隱藏字、微小字、正反面套印圖案、梅花水印及螢光纖維絲等防偽設計。

2.摸一摸：用手觸摸三倍券上的主要印紋跟視障浮凸符碼，可以感覺墨紋凸出紙面。

3.轉一轉：轉動三倍券，會發現左上角面額數字，呈現金色與綠色的變化。

民眾若有三倍券防偽的問題，可以撥打 1988 專線洽詢。

相關資料：振興三倍券官網 - 紙本券