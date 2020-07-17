北捷熱像儀遭批可透視女性內衣　螢幕亮度調暗又傳影像辨識困難

▲台北捷運車站熱像儀。（圖／溫玉霞辦公室提供）

政治中心／台北報導

台北捷運車站紅外線熱像儀因可透視內衣而遭民代砲轟侵害乘客隱私，且長達月餘都未見改善，近日北捷調降螢幕亮度對比做為因應，不過因為畫面變模糊，傳出影像辨識困難，在人潮眾多時對發燒乘客的辨識增加難度，讓熱像儀原本的防疫輔助功用大為降低。不過，台北捷運公司17日強調，近期執行的色階調整使成像模糊功能，並不影響熱像儀超溫告警及紅色標示功能。

為因應新冠肺炎疫情，台北捷運在台北車站、西門站、板橋站、市政府站、龍山寺站及忠孝復興站等車站票閘入口，設有紅外線熱像儀監測乘客體溫。5月初曾有民代指出接獲民眾反應，熱像儀可透視女性內衣侵害乘客隱私無保障，6月又一度抱怨已反應月餘仍未改善，北捷因此大舉調降螢幕亮度及對比度，讓影像模糊螢幕灰成一片來回應，但這相對也造成現場執勤人員的辨識困難。

▲為避免可透視內衣侵害隱私惹議，台北捷運紅外線熱像儀已大舉調降色階。（圖／台北捷運公司提供）

不過，台北捷運公司表示，熱像儀偵測到體溫超標旅客會立即產生警告聲響，並在螢幕以紅色標示體溫超標部位，執勤人員可以立即識別是哪位旅客，強調「熱像儀色階調整與超溫告警及超溫顯示功能無關」，對於部份外包人員識別問題，公司會將加強訓練，現場如發生問題，站務人員也會協助處理。

北捷指出，2月29日設置起到7月16日止，紅外線熱像儀量測體溫超過37.5度的有376人。