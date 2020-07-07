拍到了！老公從後面「一直撞」女家教　妻裝針孔告不成還被控偷拍

▲人妻在家中針孔蒐證拍下丈夫偷吃畫面，卻因此吃上妨害秘密官司。（示意圖／翻攝pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名人妻懷疑退役的杜姓老公和謝姓女同袍有染，在家裡地下室「交誼廳」裝針孔蒐證，果然拍到謝女拍桌上、老公從後面猛撞的性交畫面，但是因為大法官上個月宣告通姦除罪，杜男和謝女涉嫌妨害家庭案不起訴，反而是謝女反控人妻偷拍，台北地檢署認為，捉姦不能當成侵害他人隱私的理由，依妨害秘密起訴人妻。

據了解，30多歲的杜男和20多歲的謝女，原本在軍中服役時就認識，2人先後退役後，因謝女外文能力不錯，常到杜男家中，充當杜男孩子的英文家教，杜男妻子懷疑2人時常在地下室，擺放卡拉OK用來招待親友的交誼廳過從甚密，因此決定裝針孔蒐證。

▲法院實務認為，捉姦不能當成侵害他人隱私的理由。（示意圖／取自Pixabay）

果然在2019年10月間，針孔拍到2人雖然都穿著衣服，但謝女站著趴在桌上，讓杜男從後方不斷撞擊的疑似性行為畫面，人妻拿著辛苦蒐證得來的畫面，控告杜男和謝女涉嫌通姦、相姦罪，沒想到因為大法官釋字791號解釋文，宣告通姦除罪而告不成，反因針孔偷拍吃官司。

檢察官根據法院實務見解認為，雖然人妻在家中裝針孔錄影，目的是為了要保全自己的婚姻，維持夫妻幸福美滿，但這不代表配偶就必須接受被監控的生活，使他人失去隱私權，考量到侵害手段的必要性與比例原則，仍將人妻依妨害秘密罪嫌起訴。

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