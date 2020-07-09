月票搭破萬要被查！　王世堅批柯文哲「只看針孔不看山洞」





▲王世堅。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲上任後推行「雙北1280定期票」，然而他6日自爆，有民眾用定期票坐到1萬元，懷疑其搭乘動機，要求研究軌跡，結果引發爭議。號稱「柯黑大魔王」的台北市議員王世堅對此表示，柯文哲是「看到針孔沒看到山洞」，市民根據遊戲規則合法使用，有什麼不對？難道有看過吃到飽餐廳設上限嗎？

柯文哲6日主持交通會報時提及，1280定期票有一個問題，「如果坐超過3000元的時候，還給他免費都不要錢嗎？有人就給我坐到1萬多塊。」雖然1280是鼓勵多搭乘，但是有人坐到1萬多塊，很想知道是誰，統計數字上看起來是有，每個月做超過3千塊還是有一些人，應該是有人利用捷運在做快遞。

交通局長陳學台回應，會將特例抓出來做出來分析，到底是正常使用？還是不正常使用？柯文哲表示，使用1280超過3000那些人的軌跡到底長什麼樣子？應該調查一下，所以若要把電動機車併入1280的話，可能天花板訂到做少，「不然買個1280每天都坐不要錢的還得了。」

面對柯文哲想調查1280搭乘費破萬元的乘客軌跡，王世堅9日表示，柯文哲堂堂首都市長之尊，竟專注於民眾1280專案搭乘費破萬？這樣芝麻綠豆大的小事，每月30萬人用1280方案，只有2位超過1萬元，專注於30萬分之2，「天啊！柯文哲這還能管什麼市政大事？」

「柯文哲是『看到針孔沒看到山洞』！」王世堅認為，市政千頭萬緒，這種事都大驚小怪，市長還能處理什麼事？有看過吃到飽餐廳設天花板？吃又沒帶走，市民根據訂定的遊戲規則，合法使用，有什麼不對？應該要做的是讓好的方案精進才對。

王世堅提到，1280專案政策是對的，鼓勵大眾運輸，雖然一年可能須補助9億元以上，但業者也願意分擔，「現在柯文哲反悔了嗎？開一間餐廳，賣的是吃到飽，現在來了一個大胃王，就翻臉不認帳，那還開什麼餐廳？」

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