站捷運手扶梯左邊又被人「不好意思」　她的回應讓對方安靜了：我就反骨

▲您搭北捷電扶梯，會站在右邊還是左邊呢？（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享搭台北捷運手扶梯時，她站在左邊，又一次被人說「不好意思」，「第N次在捷運被人這樣提醒，我就反骨。」對此，北捷曾強調，以「緊握扶手、站穩踏階」為主題宣導電扶梯安全，並沒有限制旅客電扶梯站立位置或行走與否。

當事人近日在「爆怨公社」臉書社團發文，還原當下和說「不好意思」的大叔對話：

請繼續往下閱讀...

原PO：？？？

大叔：有人要過。

原PO：兩邊都能站！

大叔：ok fine。

原PO表示，說這話的大叔沒有要借過，早就沒有左行右立了好嗎，現在是請握好扶手站穩踏階，「第N次在捷運被人這樣提醒，我就反骨。」

▼現在許多乘客依舊習慣北捷手扶梯「右邊站立、左側通行」。（資料照／記者張一中攝）

對此，有人好奇，「都能站，請妳借過不行？」原PO回，「當然可以，問題是說這話的人不是在我後面的任何一個人，是站在右側不動的某一個人。後面的人要過當然會借，而且不用還。」

其他人則說，「樓主支持妳，趕時間不會走樓梯嗎？移動中摔倒算誰的」、「我都直接比旁邊的樓梯給他看」、「而且旁邊明明都會有樓梯，那麼趕時間，就去走樓梯比較安全。」

使用台北捷運站內手扶梯，旅客全站在右邊，左側則留空間通行，是經年累月習慣下的特殊風景，網上也不時有激烈爭辯是否該「左右平衡」，避免損壞設備。北捷曾表示，長期檢視機械元件的檢修紀錄，右站立、左通行並不會影響元件壽命。

北捷強調，以「緊握扶手、站穩踏階」為主題宣導電扶梯安全，並沒有限制旅客電扶梯站立位置或行走與否，會持續呼籲旅客使用電扶梯，發揮捷運禮讓文化、彼此尊重。

▼北捷強調，以「緊握扶手、站穩踏階」為主題宣導電扶梯安全。（圖／資料照）