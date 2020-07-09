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北捷1280元月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處證實：他一天30次、月近千次

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▲▼台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／記者季相儒攝）

▲「雙北1280定期票」可在30日內無限次搭乘捷運、公車。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市長柯文哲上任力推的「雙北1280定期票」，他近日表示有民眾搭破萬元，不禁好奇到底是誰，「奇怪，這個是誰？何方神聖？要查一下。」而台北市政府公共運輸處初步釐清，證實破萬元的月票是同一人使用，該名乘客每天搭乘次數高達30幾次，每個月將近1000次，因軌跡跟時間都是連續性，並沒有違規。

「雙北1280定期票」只要向捷運公司申請、付款，就能在30日內無限次搭乘捷運、公車，還能享有YouBike前30分鐘免費的優惠。

請繼續往下閱讀...

至於有民眾月搭破萬元，以台北捷運單程票價來講，最貴單程也只要65元，若以南港展覽館站為例，必須要坐到65元，得一路往紅線底端坐到淡水站，一共有29站，預估車程超過一小時。

超過一萬元的搭乘量很難想像，就算捷運票價CP值高，花的時間卻很驚人，單趟65元的票價像是還有淡水到新店，來回130元；但如果是正常上班族，每個月工作22天，一個月也才2860元，因此要坐到破萬元，淡水新店來回算一趟的話，每天要搭乘3.5趟。

▼柯文哲說，要查一下「何方神聖」。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼柯文哲出席交通會報。（圖／記者徐斌慎攝）

一名通勤族認為，正常使用大眾運輸應該不會到萬元那麼誇張；另一人說，應該就是「洗票」，把票給別人用；一名男子則直呼，不可能啊，他一個月最多也才1500至1600元。

多數民眾都認為不可能，或是因為其他因素，例如長時間逗留捷運站被罰款，以不同車站來講，進出如果超過2小時，或是同一站進出超過15分鐘，就會再額外收費20元，但要被累積罰款破萬元也是件挑戰。

對此，台北市公運處主秘楊欽文表示，該名月票破萬元乘客連續軌跡、時間序也是連續的，平均一天都有可能使用超過30次以上，一個月大概有坐到將近1000次，他並沒有違反1280元使用規定。

公運處初步掌握，原來真的是同一人大量搭乘，因不違法也不會找出當事者詢問。而就算是宅配或外送員使用月票，目前也沒有違反規定，未來會不會微調遊戲規則，還有待市府討論。

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北捷1280月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他一天30次月
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