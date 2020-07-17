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高雄負債3千億…財政分配方式不解決　吳益政怒轟：這票就不要給民進黨！

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▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

民眾黨高雄市長補選候選人吳益政17日召開「三倍券X高雄幣 高雄經濟新動力」記者會，對於經濟議題，吳益政提到有關高雄負債3千多億，大部分是財政結構有問題，但高雄8個立委都是民進黨，卻沒有給予回饋，怒批「若是中央不願意對高雄的財政負擔、財政統籌分配方式改變，這票就不要給民進黨了！高雄人會很淒慘。」

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁接受電台訪問時提到，「高雄人的心不是塑膠做的，高雄不是綠到出汁」。民眾黨市長補選候選人吳益政也發表意見，他說：「我也是同樣的看法，過去讓民進黨綁架我們最多的支持，但卻沒給我們回饋，高雄八個立法委員都是民進黨，但高雄財政負債3千多億，不要說誰欠的，大部分是財政結構有問題，這些是立法委員是最大的職責。」

吳益政認為，市長要跟在地立法委員合作，提出的解決方案來改革，「民進黨於立法院有絕對多數行政權跟立法權，如果立法院跟行政院、總統府如果不願意對高雄的財政負擔、財政統籌分配方式改變，這票就不要給民進黨了！高雄人會很淒慘。」

吳益政越講越激動，他認為，高雄人的家庭、生活都在這裡，但民進黨到現在都不回答，有責任感嗎，問這八席立委高雄負債怎麼解決，如果講不出來一票都不要給民進黨的候選人。

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