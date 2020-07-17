放大三倍券！吳益政要永續經濟推「高雄幣」　喊：當選市長薪資改領高雄幣

▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

民眾黨高雄市長補選候選人吳益政17日召開記者會，談及三倍券效益，特別向市民介紹長期不斷在推廣的「高雄幣」的發行設想和取得、使用管道。吳益政提及若他當選高雄市長，以振興三倍卷購買高雄幣，將可用三千換取四千五百元的高雄幣，並且當選後發給高雄市民每人三千元的高雄幣促進在地經濟，而吳益政未來的市長薪資，也將全數以高雄幣來給付。

▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政提出高雄幣。（圖／記者洪靖宜翻攝）

民眾黨高雄市長補選候選人吳益政從2018年就曾提過高雄幣的概念，這次政府所發行的三倍券，他認為成本太高，且是一時的，全世界面對疫情或非疫情的結構型貧富差距，進步城市都在解決讓地方貨幣並存法定貨幣，讓閒置人力幫忙做事沒有薪水透過高雄幣發給，食衣住行拿來做交換產生作用。由於高雄幣常態性的，後疫情經濟狀況還是存在，要想長久方案，現在政府是短線但要想到中長線，市長候選人和領導人缺乏一套思維，常被批急就章，有時甚至頭痛醫腳、腳痛醫頭，搞錯方向。

至於高雄幣的取得，目前有三種方式：一、做好事獲得高雄幣。根據統計，高雄市每年約有10萬個志工人次，約有1200萬小時的志工服務，市民可以透過志，工服務時數(類似時間銀行)，或回收減塑、節能減廢、社會服務等公益行為，做好事也可以賺到高雄幣，比如騎乘公共自行車的累積時數可以減碳換取公益高雄幣。二、優惠引資推廣。市民和觀光客也可以用新台幣購買高雄幣，在推廣期間享受折扣優惠，或是對國際、外地遊客購買提供優惠，就等於是購買「高雄禮券」。三、政策工具。市府在做好財源規劃之下，也可以主動發送高雄幣給市民，來進行紓困或振興。

而高雄幣的使用管道：一、活化閒置公共產能。以市府既有公共交通工具，如公車、輕軌，和市府所屬場館如美術館、電影館、音樂廳等法人機構等，提供高雄幣優惠使用。二、生產剩餘優惠協助。在市場上發生農產品或各類生產過剩時，可運用高雄幣促銷，提供協助。三、高雄幣可使用於停車費、政府規費等的繳納。四、擴大特約商店使用。高雄幣可擴大各行各業都可加入特約商店，無論是在高雄銷售，或是公司登記在高雄但在外地銷售的公司，也可在特定月份進行折扣促銷。

吳益政同時提出協助高雄市民振興政策，若他當選高雄市長，將盡速完成高雄幣整體規劃，若以振興三倍卷購買高雄幣，將可用三千換取四千五百元的高雄幣，並且當選後發給高雄市民每人三千元的高雄幣促進在地經濟，而吳益政本人未來的市長薪資，也將全數以高雄幣來給付。