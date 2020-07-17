快訊／反軍改「八百壯士」衝撞立法院遭起訴　吳斯懷辦公室回應了！

▲國民黨立委吳斯懷因腰椎開刀，坐在輪椅上舉手版抗議。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委吳斯懷2018年因反年改突襲立院，17日依煽惑犯罪、傷害等罪嫌遭起訴。對此，吳斯懷辦公室透過聲明稿批評，民進黨刻意於今天操作此起訴案件，顯然是為陳菊的不適任監察院長掩護，更加劇社會分裂之現象，「吳斯懷委員對於司法檢察機關未能依法保持行政中立，表達非常遺憾與不能認同之意；更對民進黨刻意操作掩護不適任監察院長及委員之手段，表達人民的憤怒。」

立法院前年4月審查軍人年改「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，反年改團體八百壯士號召萬人上街抗議，遊行到立院外的時候，突然發動襲擊，衝撞拒馬與警方嚴重肢體衝突，過程中還有記者被打傷，台北地檢署根據警方蒐證畫面等證據，17日依煽惑犯罪、傷害等罪嫌，起訴遊行副總指揮吳斯懷等13人。

對此，吳斯懷辦公室透過聲明稿表示，107年4月25日因應「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」（俗稱軍改案）公聽會，朝野黨團均各自動員備戰，退伍軍人團體「八百壯士」同日下午在立法院外展開護憲維權誓師大會，吳斯懷委員當時為八百壯士指揮部副指揮官，在歷次陳情抗議活動中，均呼籲群眾和平理性表達訴求。

吳斯懷辦公室表示，當天下午3時原訂舉行遊行，因部分群眾不耐久候，又有諸多不同訴求之團體自發加入活動，部分有心人士刻意製造事端，此均非八百壯士能予指揮掌握，致造成與現場媒體及警察發生推擠碰撞，同日晚間10時許並由國民黨籍立法委員陪同向媒體、警察及社會大眾表達歉意。

吳斯懷辦公室表示，適逢立法院行使監察院長被提名人同意權，陳菊擔任高雄市長12年期間，所屬行政團隊迭遭監察院糾正、彈劾，而本次被提名監察委員亦未遵守憲法提名中立人士，致遭全民質疑反對，民進黨刻意於今日操作吳斯懷委員起訴案件，顯然是為陳菊女士之不適任監察院長掩護，更加劇社會分裂之現象，吳斯懷委員對於司法檢察機關未能依法保持行政中立，表達非常遺憾與不能認同之意；更對民進黨刻意操作掩護不適任監察院長及委員之手段，表達人民的憤怒。

吳斯懷辦公室強調，吳斯懷自民進黨政府強推軍、公、教年金改革開始，擔任總統府年改會退伍軍人代表，多次代表軍、公、教團體發言，力爭軍公教人員法定權益，惟民進黨政府始終不予理會，甚至極盡羞辱之能事，軍公教人員在忍無可忍之情況下，始多次申請集會遊行表達訴求，部分民眾或有失序行為，雖造成社會觀感不佳，但未來相關案件將進入司法程序，吳斯懷委員坦然面對，依法行使訴訟權利為個人遭致不當起訴辯護，並捍衛憲法保障人民集會遊行之自由與抗議政府違法濫權之施政。

▲反年改團體八百壯士2018年襲擊立院。（圖／資料照）

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