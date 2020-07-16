OH-58D戰搜直升機2飛官殉職　吳斯懷：謝謝您們畢生守護我們的家園

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／實習記者方敬攝）

記者蘇晏男／台北報導

陸軍航特部飛訓部一架OH-58D「奇歐瓦」戰搜直升機（機號616）16日執行第三作戰區戰備操演任務，結束返場時，因不明原因於新竹空軍基地內重落地，正駕駛簡任專少校與副駕駛高嘉隆上尉傷重殉職。對此，國民黨立委吳斯懷在臉書哀悼，並表示，「謝謝您們畢生守護我們的家園」，國軍加油。

「敬悼英勇將士，祈禱英靈安息」。吳斯懷表示，航特部編號616的OH-58D戰搜直升機執行漢光演習操演後，下午3時28分在新竹空軍基地發生重落地意外。對於機上正、副駕駛均不幸殉職一事，他以非常沉痛、哀悼的心情，為殉職的國軍將士及家屬，感到難過與不捨。

吳斯懷也說，謝謝您們畢生守護我們的家園，祈盼家屬保重，國軍加油。

另外，針對此憾事，總統蔡英文於臉書上提到，「稍早國防部嚴部長向我報告，一架今天參與演訓的OH-58D戰搜直升機，在新竹發生墜毀意外，兩位陸航的弟兄簡任專少校、高嘉隆上尉不幸殉職。這不僅是國軍的損失，所有國人也同感哀傷。我已經指示國防部，全力協助殉職弟兄的家屬。」

蔡英文指出，「在這個令人萬分悲痛的時刻，我仍然希望全體國軍弟兄姊妹，能夠打起精神、堅守崗位，更期盼全體國人，能夠給辛勞保家衛國的國軍最大的支持。」