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快訊／花東吹焚風熱爆！台東金崙狂飆40度極端高溫　8縣市亮警戒

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▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象局）

▲花東飆高溫，台東金崙已測得40.0度高溫。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，東南部地區有焚風發生的機率。氣象局今（16）日也持續發布高溫燈號，其中，台東縣金崙已測得40.0度高溫。氣象局長鄭明典也分享高溫排行資訊，直呼「喔喔！神奇的40度高溫出現了！」。

根據氣象局觀測資料顯示，截至12:37，台東縣金崙已測得40.0度高溫，另外，台東縣太麻里也出現39度，今日前10高溫均出現在花東等地，全上看37度以上。

請繼續往下閱讀...

▲▼高溫。（圖／氣象局）

▲台東金崙高溫飆到40度。（圖／中央氣象局）

氣象預報員陳伊秀表示，今日受到西南風沉降影響，花東出現焚風，也造成今日前十高溫都被花東地區包辦，其中台東金崙出現40度高溫，但因該測站為自動測站，資料沒有人工校正，僅供民眾作為參考。根據過去歷史資料顯示，金崙測站過去曾出現41度高溫，今年各地自動測站在2、3、4、5月也都有出現過40度的高溫。

▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象局）

▲氣象局持續發布高溫燈號。（圖／中央氣象局）

氣象局持續發布高溫燈號，中午前後花蓮縣縱谷，台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市盆地，新竹縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市地區，桃園市近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

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