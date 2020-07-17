1天1杯奶茶！18歲高中生關節「長滿白結石」慘變形　腳爆痛無法走路

▲炎炎夏日來杯手搖飲料好消暑！（示意圖／記者許力方攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

炎炎夏日來杯手搖飲料好消暑！然而廣東佛山18歲的高中生小海（化名），就以為愛喝奶茶導致痛風急性發作，腳、指關節布滿痛風石，腳腫得無法走路。

據《羊城晚報》報導，小海表示自己平時沒有特別愛好，就是喜歡喝奶茶，「一般每2天就要喝一次，1天1杯也是會有的。」然而身體早已響起警號，手腳關節上長滿了一塊塊白色的結石，指關節更異常腫脹，有時更痛得無法走路。經檢查竟是喝奶茶的習慣導致。

▲小海手腳關節上長滿了一塊塊白色的結石。（圖／羊城晚報）

小海回憶，其實早在4年前就已出現痛風發作病史，但沒有按規律服藥及戒口，「因為當時不是很嚴重，醫生開了藥並叮囑注意飲食、控制體重就回家了」，但之後慢慢忘記醫囑，繼續如常飲食，導致痛風復發，「再也不喝奶茶了，也會好好吃藥。」

廣東省第二人民醫院風濕免疫科主治醫師鄭少玲解釋，奶茶是高糖飲料，高果糖成分進入人體後，代謝過程中會產生過多尿酸，「痛風就找上門了。」

小海初次就診時候，四肢已長滿痛風石，檢查後發現尿酸過高，經治療暫時把血尿酸水準降低，至慢慢可以站立、走動，後來更要繼續為其積極降尿酸，讓關節上的痛風石能逐漸溶解、變小，甚至消失。

▼小海日飲1杯奶茶導致急性痛風無法行走。（圖／羊城晚報）



營養師傑瑞則表示，無糖鮮奶茶大概是250大卡，還可以放心喝，但全糖的珍珠奶茶竟然飆到650卡，若平時沒有多注意糖的攝取，恐怕會糖成癮，最後全反映在身材上。

傑瑞指出，無糖鮮奶茶大概是250大卡，可以當作調味乳，順便補點鈣，但是切記不要加糖和珍珠。基本上，加上珍珠就再加200卡，依個人喜好選擇糖度，微糖60卡、半糖100卡、少糖140卡、全糖200卡，全加最高熱量會破650大卡，加珍珠則相當於全糖。