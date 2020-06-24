還戰南北粽啦？她推冰涼「珍珠奶茶粽」　網少女心爆發：好可愛想吃！

▲美食部落客自製珍珠奶茶粽子。（圖／翻攝自魔女宅冬冬微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

一年一度的端午節即將到來，每年必吃的粽子口味越來越多元，除了每年必戰的南北粽，到甜粽、潮州粽等等，每人的喜好都不同。大陸一名美食部落客則大膽嘗試了「珍珠奶茶粽」，台灣名產珍珠奶茶要被玩壞啦！

「魔女宅冬冬」23日發表了新影片，介紹了珍珠奶茶粽的做法。首先從珍珠開始煮，煮到差不多放入紅糖，關火悶30分鐘；接著做好奶茶，加入白涼粉，跟珍珠一起混合，冰起來就會變成奶茶凍。

▲珍珠奶茶在世界各地受到歡迎，並衍生出許多產品。（示意圖／記者許力方攝）

這時候再準備水晶粽皮，水晶粉和水攪拌之後，加入煮好的糖水攪拌，之後放入保鮮盒蒸到變成半透明狀。這時候就可以拿出準備好的粽葉，先塗上少許沙拉油避免沾黏，之後把切塊的奶茶凍包入粽皮內，包起來捏好形狀，好看又好吃的珍珠奶茶綜就完成啦。

看了影片之後，許多網友大讚，「珍珠奶茶粽我覺得好可愛好好吃的樣子，哎呀我要試一試」、「看著你吃，我都流口水了」、「啊啊啊啊好想吃啊」、「萬物皆可珍珠奶茶」、「還有創意了，真想嘗試」、「這也太少女了吧，滿滿的少女心，想吃想吃」。

▼影片及詳細做法請點圖片連結觀看。

珍珠奶茶綜材料：

奶茶凍：

牛奶250ML

糖15克

紅茶5克

珍珠適量

水晶粽皮：

水晶粉100克

水100克

水怡糖漿300克

水100克



