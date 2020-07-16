竹科鮮肉戀上熟女人妻「激戰抓包」慘簽200萬和解　後悔：4萬薪賠不起…



▲黃姓工程師因遭抓姦而簽下200萬和解，最後因無力償還而請求法官減免。（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名小鮮肉工程師與人妻主管在飯店偷腥遭抓包，為避免後續刑、民事責任，在當下簽下200萬和解金賠償，事後卻因無力支付而反悔，請求法官減免。法官認審酌，黃男遭抓姦簽下和解難免焦慮失去冷靜，參酌其薪資、財產，賠償200萬實屬負擔過重，也有失公平，人夫恐有獲取暴利情事，判黃姓工程師只須賠償100萬元。

據判決，竹科黃姓工程師與大他17歲的已婚女主管發生婚外情，由於女主管丈夫也與他們在同公司任職，經由辦公室耳語流傳才驚覺自己可能被戴了綠帽，進而委托徵信社跟監，並在台北市某飯店捉姦成功。黃姓工程師當下簽了200萬賠償金，事後卻因無力負擔而向法官請求減免。

黃男向法官表示，自己僅是大學畢業的平凡工程師，月薪月4萬多元，名下也無財產，協議和解金的200萬與其他妨害家庭的數十萬和解金相差過大，因當時事發突然，自己也無經驗，無法客觀判斷，才會情急下簽下和解，但回頭過後卻認為有失公平。

黃姓工程師的辯護律師也表示，當時他們一夥人衝出就說「你們已涉及通姦及妨害家庭罪」，黃男嚇了一跳，更擔心恐面對高額賠償或牢獄之災，才會失去冷靜判斷，符合民法的「急迫」要件，且黃男年紀輕，欠社會歷練，更非法律專業人士，對於妨害家庭和解金、賠償金或刑責，完全沒經驗。

人夫向法官表示，黃男是一名成年人，並非初出社會的毛頭小子，對和解內容應有一定的理解力，且當時黃男坦承犯行，為了避開民、刑事責任才簽下200萬的協議和解金，過程也於公開場合簽署、全程錄音，黃男還主動提出「保密條款」，難以認定他是出於急迫、輕率、無經驗而簽下的協議書，應予以駁回請求。

法官認，黃男與人妻交往遭抓姦而簽下協議書，此乃為解決黃男妨害家庭通姦行為的民刑事責任，而人夫遭侵害的配偶人格權，除依法可提刑事，也可主張侵權行為的損害賠償。

法官審酌，黃男飯店幽會人妻遭抓姦當下精神焦慮不安是為常情，避免民、刑事告訴而簽下和解，情勢很難說不急迫，參酌雙方薪資及財產，認黃男賠償200萬負擔過重，現要強令覆行，客觀上顯失公平，人夫有獲取暴利情事，因此黃男要求減輕給付有理，判黃男應減經為100萬元。

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