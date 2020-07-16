車上都是菇！機車停1天怪怪的　警消急搜山找到冰冷遺體

▲台南新化分局及岡林里巡守隊等大隊人馬，冒雨不畏艱難在山區搜尋黃翁，但找到人時，黃翁已不幸死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化分局左鎮分駐所，7月15日晚上7時多接獲民眾報案，指岡林里的山區，靠近澄山里交接處發現一輛重機車，車上放有一包剛採的菇類，從上午6時多就停在該處，已停放1天均未看見有人騎用，非常可疑，警方發現該車是1名80餘歲黃姓老翁所有，經漏夜搜尋未果，16日上午再搜救，卻找到黃翁的冰冷遺體。

新化分局警方指出，黃姓老翁係騎機車到該處採收雷公菇，經撥打老翁手機亦關機，員警會同里長及發動岡林里巡守隊多人，展開大規模搜尋。由於案發地屬山區，大夥一直搜尋到深夜11時許仍未發現，因地處偏遠且現場光線昏暗，地勢起伏且雜草叢生又下著雨，搜尋不易，經討論後決定等16日天亮再繼續尋找。另警方通知車主家屬，並通報電信公司緊急調閱手機訊號位置，但手機並未開機亦無法突破。

16日上午下著大雨，里民、里長及岡林里巡守隊等大隊人馬，仍冒雨不畏艱難在山區搜尋，終於在機車停放處約200公尺處之山坡地，尋獲失蹤的黃姓老翁，但已無呼吸心跳，明顯已死亡。

經現場研判，老翁已高齡80歲，至山林裡採集菇類時不慎失足滑落山坡，致發生意外，經通知左鎮消防隊並協助搬運遺體送至八德安樂園待檢察官相驗死因。家屬得知雖難過不捨，仍對警方、巡守隊、里民及里長等人不遺餘力冒雨協尋，表達由衷感謝。

新化警分局分局長許芳毅表示，該季節為雷公菇採收季，山區天雨路滑，最好事先告知家人，並結伴同行，才能保障自身安全。另這次搜尋失蹤人口雖只尋獲遺體未救到人而有遺憾，但對於里民及岡林里巡守隊不辭辛勞、盡心盡力、主動協尋表達感謝及慰勉之意。

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