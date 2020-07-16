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姊弟戀人夫傳裸照秀身材　甜稱「我的心在妳那忘記回來」結局出爐

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記者黃翊婷／綜合報導

劉姓女子與已婚的江姓同事相差11歲，卻因為對方猛烈追求，陷入姊弟戀，不僅以老公、老婆互稱，還曾收到男方的裸照，兩人的聊天內容包含「愛你」、「親妳」、「我的心彷彿在妳那忘記回來」等等，相當曖昧，最後被陳姓正宮抓包，一審被判應賠償20萬元。她不服提出上訴，日前被台中高分院法官駁回，全案確定。

▲▼鑽戒,結婚,新人,夫妻,情侶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲劉女坦言是江男先展開追求。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

陳妻在判決書中主張，和丈夫結婚之後育有一對兒女，原本家庭生活美滿幸福，2018年3月間卻突然分房睡，2個月後她無意間發現丈夫與劉女共同出遊的親密合照，兩人在LINE裡互稱老公老婆、寶貝，丈夫甚至還傳送裸照，曖昧對話包含「愛愛愛愛愛你」、「親親親親親妳」、「我的心彷彿在妳那忘記回來」、「我很喜歡跟你在一起，只是有點不方便」、「對妳愛不完」等等。

陳妻後來發現丈夫的機車深夜仍停在劉女住處的汽車旁邊，足見兩人是在女方家中過夜，17年的美滿婚姻瞬間破碎，讓她痛苦到失眠，只得求助身心科醫師，並提告求償50萬元。彰化地院一審判劉、江兩人得賠償20萬元。

對於妻子的指控，江男辯稱，對話內容只是開玩笑，出遊的照片也是朋友幫忙拍的，縱使有手部接觸，也是眾人起鬨而逢場作戲，並無感情出軌；至於為何要傳送兩張裸照，一張是因為玩水時要避免弄溼上衣才脫掉，另一張是在家中自拍的，「她（劉女）說要看，我就拍一張給她欣賞，就和網路上自拍自秀身材的照片一樣，沒有任何男女私情。」

▲▼健身、肌肉示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲江男聲稱，傳裸上身的照片給劉女是在秀身材。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

但劉女的說詞直接推翻江男，她坦言，因為兩人相差11歲，一開始是江男展開猛烈追求，噓寒間暖不斷、百般獻殷勤，還多次送上自製的果汁和點心，狂刷好感度，「我問過他家中有誰以及與誰同住，他回答『父母不在，我與哥哥、姊姊同住』」，她根本不知道對方已婚，才會受騙淪為第三者。

雖然劉女堅稱自己是受害者，並提出上訴。不過，台中高分院法官調閱兩人的聊天紀錄，發現她在2018年3月間應該就知道江男已婚，同年4月還傳訊息稱「猜想昨晚你們（江男與陳妻）應該在一起訊息，才不方便讀對吧」，最後不採信她的說詞，裁定駁回上訴，全案確定。

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