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快訊／高醫18歲男大生「化骨水」殺人！二審無期改判15年

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▲▼恐怖高材生「化骨水」殺人！練舞爭場地互摃　太極阿伯全身冒白煙慘死。（圖／翻攝林生臉書）

▲林姓男大學生因為場地問題跟老翁起爭執，竟朝對方潑灑化骨水遭法院判刑15年。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

高雄醫藥大學一名18歲的林姓男大生，因為場地問題跟80歲練太極拳的傅姓老翁起了爭執，他因此心生怨恨到涼亭堵人，朝傅翁頭部、後腦勺等處潑灑化骨水，導致對方當場冒白煙送醫不治，林男最後被依殺人罪判處無期徒刑。高雄高分院16日上午撤銷原判決，審酌林男罹患邊緣性人格障礙症和持續性憂鬱症，且與家屬以235萬元達成和解，改判林男殺人罪處有期徒刑15年，全案可上訴。

2018年7月7日上午10點，林姓男大生在高雄市立文化中心涼亭內，因為場地使用問題跟傅姓老翁發生口角、拉扯，傅翁當場被推倒在地，後腦勺還流血受傷。警方獲報到場處理，雖然傅翁不提告訴，但員警仍因違反《社會秩序維護法》將案件移送到高雄地院簡易庭審理，林男因此遭裁罰3000元。

林姓男大生收到裁定書後，以為傅翁反悔提告，因此心生不滿，竟購買俗稱「化骨水」的氫氟酸，隔日帶著電擊棒對傅翁進行報復性攻擊，之後用化骨水朝傅翁頭部、後腦勺、胸部、背部狂潑，導致傅翁當場疼痛難忍，步行100公尺後因傷勢過重倒臥人行道，經送醫搶救後仍不幸身亡。

林男在警方偵訊時供稱，「只是想嚇嚇對方」，法院審理時則稱，自己的雙腿也有被化骨水潑到，「我到附近公廁沖水，再回到事發現場，傅翁仍坐在原處，我認為他應無大礙，就離開現場自行就醫，事後上網搜尋才知道會產生致死的結果」，承認傷害致死，否認殺人。一審法院不採信他的說詞，依殺人罪將他判處無期徒刑，褫奪公權終身。

高雄高分院16日上午撤銷原判決，審酌林男罹患邊緣性人格障礙症和持續性憂鬱症，雖未達到「不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力」，或「辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低」之程度，但因情緒累加與不甘願的刺激轉為暴怒，因此發生此次攻擊案件，尚難認罪大惡極且與家屬以235萬元達成和解，改判林男殺人罪處有期徒刑15年，全案可上訴。

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