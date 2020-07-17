「女兒快回家！」新北父網路PO文急尋高中生愛女　警在高雄找到人

▲新北市失蹤少女被網友載到高雄，少女家長心急如焚。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

暑假來臨，有不少學生放假都會透過社群媒體或APP交友，新北市一名17歲魏姓女高中生透過App認識一名許姓男網友後，14日下午在校門口被人載走，女兒不見、家長心急如焚，立刻將照片還有過程PO在臉書社團「我是高雄人」，高雄市警方從臉書「全國協尋專頁」獲取資訊後，通報轄區警方處理。

苓雅警分局17日表示，根據家長的說法，魏姓少女很可能從新北市被載到高雄，根據警方搜尋系統篩選高雄市最符合許姓男子的資料有3筆，通報轄區的警局後，苓雅分局立刻派員前往許姓男子住處查訪，不料首次登門沒有遇到兩人，因此警方請鄰居幫忙多加留意，另外也派員警加強尋找兩人下落，最後深入調查的結果，發現許男時常流連網咖，鍥而不捨的查訪下，14日晚間終於在一處網咖找到兩人。

▲新北市失蹤少女被網友載到高雄，少女家長心急如焚。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據三多路派出所長蘇瑋傑的說法，找到兩人的當下，他們人在六合路、自強路口喝咖啡，許姓男子向警方供稱自己住新竹市、戶籍地在高雄，上網認識魏姓少女相約遊玩，但事先並未通報家長，由於帶走未成年女子觸犯刑法和誘罪，訊後警方將男子函送法辦。

魏姓少女也得以順利返家與家人團聚，她的父親感謝警方協尋，警方也藉此呼籲家長注意暑假休閒活動，多給予關懷避免誤交網友，進而引發危險。

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