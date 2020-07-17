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宏達電VIVE Arts前進高雄　首度展出《蒙娜麗莎：越界視野》

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▲宏達電VIVE Arts前進高雄　首度展出《蒙娜麗莎：越界視野》。（圖／HTC提供）

▲HTC VIVE Arts前進高雄展出《蒙娜麗莎：越界視野》。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（17）日宣布，前進高雄展出法國羅浮宮與HTC VIVE Arts合作的《蒙娜麗莎：越界視野》，將創新科技、藝術美學及共享知識帶給高雄民眾，並讓來高雄旅遊的民眾一睹舉世聞名的藝術作品，共同在夏季享受一場免費的VR藝術饗宴。

宏達電表示，經濟部工業局及高雄市政府經發局，特別規劃安排在高雄展出法國羅浮宮「紀念達文西逝世500週年特展」的《蒙娜麗莎：越界視野》VR體驗，可以讓老師及學生體驗一場無價的藝術之旅，欣賞《蒙娜麗莎》畫作，以及羅浮宮中其他達文西藝術作品。

▲宏達電VIVE Arts前進高雄　首度展出《蒙娜麗莎：越界視野》。（圖／HTC提供）

▲HTC VIVE Artsh從即日起到9月30日展出《蒙娜麗莎：越界視野》。（圖／HTC提供）
 
宏達電指出，《蒙娜麗莎》每日吸引超過兩萬人次觀賞，由於這幅歷時近五百多年的畫作十分地脆弱，因此展覽期間並不會離開位在德農館（Denon Wing）的玻璃展櫃之中，但透過虛擬實境創新技術與畫作結合，重新詮釋並賦予畫作新樣貌，博物館的策展團隊能夠完整呈現這幅畫作。

宏達電說明，觀眾可以戴上VR裝置進入一個前所未見的虛擬藝術空間，近距離觀賞《蒙娜麗莎》來理解畫作背後的故事，以及藝術家的創作過程，並將呈現最新的科學發現，揭露肉眼無法看見的細節，深入解析這位偉大的藝術家所使用的繪畫技巧以及畫中主角的身份。
 
「VR技術將帶領觀眾揭開世界最美微笑的神秘面紗」，高雄市政府經發局代理局長王宏榮表示，去年曾在南故宮展出的「蒙娜麗莎－越界視野」，是首次在法國以外舉辦的相關展覽，也是非常值得一看的鉅作。

▲宏達電VIVE Arts前進高雄　首度展出《蒙娜麗莎：越界視野》。（圖／HTC提供）

▲頭戴VR裝置就能進入虛擬空間欣賞《蒙娜麗莎：越界視野》。（圖／HTC提供）

王宏榮指出，市府特別於暑假期間規劃「藝窺究竟 散播美力」藝術暨教育推廣計畫，首波開放高雄市高中職以下學生優先觀賞，8月1日起同步開放民眾免費體驗，邀請民眾把握展覽期間，來KOSMOSPOT x VIVELAND VR虛擬實境樂園感受蒙娜麗莎微笑的神秘魔力。
 
宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，VR虛擬實境技術與藝術結合，除了能讓作品得以數位永久保存外，也提供人們另一個探索教育的方法，台灣是除了法國以外，第一個國家展出《蒙娜麗莎－越界視野》，現在不用出國就能造訪羅浮宮，這是一場深具藝術及教育意涵的活動。
 
宏達電強調，為了讓高雄民眾有充分的時間觀賞作品，這次將從即日起至9月30日，為期約2個半月的展覽期，提供民眾前往大魯閣草衙道購物中心「KOSMOSPOT x VIVELAND VR虛擬實境樂園」免費觀賞《蒙娜麗莎－越界視野》。

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