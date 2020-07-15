「我80幾歲讓我插隊！」阿嬤想插隊領三倍券…民眾冷回：卡緊領號碼牌卡實在

▲阿嬤想插隊領三倍券，民眾勸她先去隊伍後端領後碼牌。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

中華郵政15日正式開賣振興三倍券，高雄郵局一名男子在上午7點自備椅子到場排隊，臨櫃領取紙本三倍券需憑號碼牌叫號，現場有一位8旬阿嬤想插隊，但遭到民眾制止，紛紛請她快去領號碼牌，才不會白跑一趟。

《ETtoday新聞雲》記者到高雄郵局直擊排隊狀況，一位8旬阿嬤表示，能不能讓她排第2位，不過現場排隊民眾則是向她表示，領取順序依號碼單為依據，沒有辦法插隊，要她趕快到隊伍後端領取號碼牌，不然排隊也沒有用。

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▲▼魏先生自備椅子，早上七點到高雄郵局排隊領三倍券。（圖／記者許宥孺攝）

第一位到現場排隊的魏先生表示，因為住家就在郵局附近，所以沒有考慮在超商預購，今天郵局開賣三倍券，幫媽媽準備早餐就順便過來，抵達郵局時間大概是7點，因為時間比較早，所以還有自備椅子，整個排隊動線都還不錯，郵局人員也很熱心，提供小扇子和椅子和開水。

高雄郵局局長吳信陵表示，高雄郵局貼心提供椅子、扇子和杯水，場外加派4名人手維持秩序、發放號碼牌和引導，場內也加派4名人手支援，共有7個櫃台都是振興券領券專辦櫃台，大約1個櫃台1小時能發放30份，另7個櫃台則是維持儲匯業務。

▲▼高雄郵局共有7個振興券領取櫃台。（圖／記者許宥孺攝）

中華郵政發售三倍券時間為7月15日至12月31日，民眾攜帶現金1000元及健保卡排隊臨櫃辦理，至於人潮分流制度也分單號、雙號和單雙號，「單號為周一三五買，雙號為二四購買，周六則是單雙號都可以購買」，每人限領5份（含代領），已領取人的身份證字號為準。