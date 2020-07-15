　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「我80幾歲讓我插隊！」阿嬤想插隊領三倍券…民眾冷回：卡緊領號碼牌卡實在

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高雄郵局。（圖／記者許宥孺攝）

▲阿嬤想插隊領三倍券，民眾勸她先去隊伍後端領後碼牌。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

中華郵政15日正式開賣振興三倍券，高雄郵局一名男子在上午7點自備椅子到場排隊，臨櫃領取紙本三倍券需憑號碼牌叫號，現場有一位8旬阿嬤想插隊，但遭到民眾制止，紛紛請她快去領號碼牌，才不會白跑一趟。

《ETtoday新聞雲》記者到高雄郵局直擊排隊狀況，一位8旬阿嬤表示，能不能讓她排第2位，不過現場排隊民眾則是向她表示，領取順序依號碼單為依據，沒有辦法插隊，要她趕快到隊伍後端領取號碼牌，不然排隊也沒有用。

請繼續往下閱讀...

▲▼高雄郵局。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼魏先生自備椅子，早上七點到高雄郵局排隊領三倍券。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄郵局。（圖／記者許宥孺攝）

第一位到現場排隊的魏先生表示，因為住家就在郵局附近，所以沒有考慮在超商預購，今天郵局開賣三倍券，幫媽媽準備早餐就順便過來，抵達郵局時間大概是7點，因為時間比較早，所以還有自備椅子，整個排隊動線都還不錯，郵局人員也很熱心，提供小扇子和椅子和開水。

高雄郵局局長吳信陵表示，高雄郵局貼心提供椅子、扇子和杯水，場外加派4名人手維持秩序、發放號碼牌和引導，場內也加派4名人手支援，共有7個櫃台都是振興券領券專辦櫃台，大約1個櫃台1小時能發放30份，另7個櫃台則是維持儲匯業務。

▲▼高雄郵局。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄郵局共有7個振興券領取櫃台。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄郵局。（圖／記者許宥孺攝）

中華郵政發售三倍券時間為7月15日至12月31日，民眾攜帶現金1000元及健保卡排隊臨櫃辦理，至於人潮分流制度也分單號、雙號和單雙號，「單號為周一三五買，雙號為二四購買，周六則是單雙號都可以購買」，每人限領5份（含代領），已領取人的身份證字號為準。

ET快訊
驚悚撞擊影片曝！三峽少年「闖紅燈猛撞警車」噴飛傷重亡釀1死3
快訊／雲林麥寮六輕驚傳爆炸　工人曝：在我們對面，差點沒命
越南女移工變毒梟！超正3姊妹照片曝　警局沒穿內褲直露底
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「我80幾歲讓我插隊！」阿嬤想插隊領三倍券…民眾冷回：卡緊領號碼牌卡實在

超順！實測「買3份三倍券」只花6分鐘　領完號碼「都免等」就叫號

熱帶低壓緊貼台東北上！強度減弱成低氣壓　掃雨中南部「午後雨彈熱區曝」

三倍券首日郵局全區備量400萬份　人潮沒擠爆...阿北搶領：不知要買什麼

不用等！三倍券購買超快速　老伯「花1分鐘」就買好兩份

三倍券開賣！排隊人潮「平均年齡50歲↑」　婦人痛批：勞民傷財

快訊／郵局開賣三倍券8點發號碼牌　阿北4點排隊搶頭香：怕像口罩搶不到

在湯底撈到這「1物」！她傻眼抱怨　7千網友反讚：賺到

了解需求一步一步走向客戶心中！東購客體中心客服之星廖耿裕

LIVE／紙本三倍券郵局今開賣　民眾5:30搶頭香！1人最多代買5份

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

高嘉瑜開大絕！飆唱《三天三夜》　不甩港湖胖虎...藍委堅占主席台

立院爆衝突濺血...費鴻泰手受傷　綠營破防線！5分內護陳菊入議場

郵局三倍券「排隊前注意3件事」　身分證字號末碼單數搶先購買

《Running Man》10週年！直播泥漿懲罰　光洙被冰淇淋師傅耍...換鍾國秒拿走！

黃子佼一聽到搭檔是柯佳嬿傻眼　宣布退出「三金」主持：不可能看到我

「我80幾歲讓我插隊！」阿嬤想插隊領三倍券…民眾冷回：卡緊領號碼牌卡實在

超順！實測「買3份三倍券」只花6分鐘　領完號碼「都免等」就叫號

熱帶低壓緊貼台東北上！強度減弱成低氣壓　掃雨中南部「午後雨彈熱區曝」

三倍券首日郵局全區備量400萬份　人潮沒擠爆...阿北搶領：不知要買什麼

不用等！三倍券購買超快速　老伯「花1分鐘」就買好兩份

三倍券開賣！排隊人潮「平均年齡50歲↑」　婦人痛批：勞民傷財

快訊／郵局開賣三倍券8點發號碼牌　阿北4點排隊搶頭香：怕像口罩搶不到

在湯底撈到這「1物」！她傻眼抱怨　7千網友反讚：賺到

了解需求一步一步走向客戶心中！東購客體中心客服之星廖耿裕

LIVE／紙本三倍券郵局今開賣　民眾5:30搶頭香！1人最多代買5份

自來水園區淋浴遭偷拍...她驚喊：出來！　黑衣男跪地求饒：我趴下來看而已

直擊／超商實體三倍券領券第一天！小7又轉圈　民怨：等快1小時

懐特新藥再傳捷報　懷特痛寶取得藥證上市

娘家買房！婆婆爽霸占「再加1大1小免費住」劇情神扯　親家鬧翻：跟他離婚

除了0050、0056　還有這些隱藏版超強ETF可以選！

普伊格與勇士簽約續留大聯盟　暫看不到招牌舔棒動作

內湖大直地主「正宮史上最強」　正面照曝光！10年分產百億完封小三

基隆暖暖1女子離奇失蹤　最後身影曝！「戴斗笠往山上走」

川普簽香港自治法案！　中國外交部：對相關人員和實體實施制裁

都看看是誰來了！　「金塊一哥」解除隔離抵奧蘭多歸隊觀賽

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

熱帶低壓「貼台灣北上」防大雨強風　各地降雨時間出爐

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

家樂福崇德店熄燈！家電全面下殺出清　最低38折起

和女友約會「沒幹嘛噴5000」明細曝光

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

雷雨彈灌4天！熱低登陸降雨熱區出爐

畢旅合照多2人！「無臉藍衣男」躲在背後

熱帶低壓不排除明登陸！2地區整天有雨　

他大爆劉寶傑《關鍵》真相！名嘴價格全公開

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

三倍券搭6大加碼紅包　最高領7150元

萊爾富「1萬盒夢幻特殊色」將登場！

自助餐「油比機油還黑」...連老闆娘都不敢吃

更多熱門

相關新聞

實測「買3份三倍券」　只花6分鐘

實測「買3份三倍券」　只花6分鐘

三倍券今（15）日開賣，各地郵局湧入許多人潮，媒體實測購買3份，僅花費6分鐘，不過櫃員反映「系統有點卡卡的」，中華郵政表示，根據各局回報狀況顯示，都沒有「爆量」狀況，民眾有落實分流領取。台北北門郵局開門一小時後，僅約100人排隊購買。

阿北搶頭香搶領三倍券　還沒想到要買什麼

阿北搶頭香搶領三倍券　還沒想到要買什麼

郵局開賣三倍券　他不到5點就去排

郵局開賣三倍券　他不到5點就去排

三倍券購買超快速！1分鐘就買好

三倍券購買超快速！1分鐘就買好

郵局開賣紙本三倍券　她清晨5:30排隊」

郵局開賣紙本三倍券　她清晨5:30排隊」

關鍵字：

高雄郵局三倍券振興排隊插隊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

熱帶低壓「貼台灣北上」防大雨強風　各地降雨時間出爐

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

快訊／國1北上重大車禍！　轎車撞大貨車28歲駕駛不治

周杰倫台中吃飯「遭餐廳偷拍PO網」抓狂暴怒！

市府員工月薪3萬　竟買基隆1050萬宅

電玩起家創百億身價　漏接小三1通電話讓他家產被搬光

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

家樂福崇德店熄燈！家電全面下殺出清　最低38折起

山上煮泡麵被「保育類嬌客」逼視

和女友約會「沒幹嘛噴5000」明細曝光

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋
寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面