高雄女約男友做炸彈！寄給前任「炸爛他蛋蛋」…下場慘了

▲鍾女與戴男做炸彈送給前男友，害前男友遭炸，左邊睪丸壞死。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄市2019年5月發生包裹炸彈案，42歲的鍾姓女子不滿馮姓前男友欠錢不還，與62歲戴姓男子做了炸彈，再以包裹的形式寄出，導致馮男遭炸，左邊睪丸壞死，至今仍需透過輪椅行動。高雄高分院審理後，分別判處鍾女、戴男5年、7年6個月有期徒刑。

這起事件發生在高雄市鼓山區，鍾姓女子不滿馮男交往期間跟她借錢，陸陸續續借了超過千萬，分手後卻一直不還，因此與戴姓現任男友協商，要給馮男教訓。

2人四處蒐集玻璃瓶、鋁粉、碳粉、硝酸鉀等物，製作成炸藥材料，再前往汽車旅館組裝，接著透過快遞公司，將包裹交到馮男手上。馮男拆開包裹時，觸發了炸彈上的開關，包裹瞬間爆炸，他也受到嚴重波及，全身60％二度灼傷，一度危及性命。

▼馮男打開包裹，瞬間觸動炸彈開關，當場嚴重受傷。（合成圖／記者張君豪攝、吳奕靖翻攝）



所幸經過治療，馮男撿回一命，但左睪丸已經壞死，至今仍須透過輪椅代步，還要持續復健。高雄地院審理後，依照殺人未遂、槍砲等罪嫌，分別判處鍾女、戴男8年、9年有期徒刑。

不過，經過2人上訴，高雄高分院合議庭認為，2人已與馮男達成和解，且都沒有前科，因此改判鍾女5年有期徒刑、戴男7年6個月有期徒刑。