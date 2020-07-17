國民黨團質疑監委票「有缺角」淪無效　立院：不影響選票圈蓋

▲立法院表決監察委員人事同意權案，國民黨質疑領到缺角選票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會17日上午進行監察院長及監察委員人事同意權案投票，國民黨團杯葛失利後，在投票截止前17分鐘重新進場要求投票，卻發現選票右下角有明顯缺角，要求重發選票，投票時間也在爭執中結束，被提名人陳菊獲得65張同意票出任監察院長。對此，立法院議事處表示，過程因推擠衝突造成選票折損，但圈蓋處沒有受到影響，「並沒有人為造作」。

立法院臨時會17日進行監察院長及監察委員人事同意權案投票，游錫堃上午9時11分宣布開會後，議事人員便開始布置圈票處與票匭，但遭到多名國民黨立委推倒圈票處及搬離票匭，游錫堃裁示民進黨立委於議場北區領票，其餘黨團於議場南區領票，圈票處則改在議場南、北兩側有布幕的空間。

為確保人事同意權投票順利進行，民進黨團派出多位女立委圍住北區票匭，國民黨立委則在投票截止前約15分鐘，紛紛至南區領票處排隊領票，國民黨立委領票後發現右下角皆有明顯缺角，認為投票後恐為無效票，要求重新領票並欲前往民進黨團分配到的北區圈票處，卻遭到民進黨立委阻擋，國民黨立委隨即拿出水球丟向主席台，民進黨立委也隨即拿出珍珠板保護游錫堃。

▲立法院臨時會表決監察委員人事同意權案，國民黨立委丟水球表示抗議。（圖／記者李毓康攝）



對此，立法院議事處表示，由於上午的投票現場場面混亂，游錫堃為了避免立委之間彼此推擠，才會宣告分區領票方式與過往不同，過程中在南區領票處有多名立委製造紛亂，也因此在推擠的過程中，造成選票稍有折損，但圈蓋處並沒有受到影響。

議事處說明，若立委認為選票有問題，應該詢問現場的開票監察院進行認定，後來游錫堃也裁示，在南區領票處增設開票箱，「最後好像也沒有投進去」，但強調選票沒有人為造作，過程中應該有誤會。

▲立法院表決監察委員人事同意權案，國民黨立委丟水球抗議。（圖／記者邱顯燁攝）



游錫堃晚間受訪時則表示，議事處的同仁是公務人員，沒有理由捲入黨派之爭，國家公務員忠誠於國家，一定會盡最大可能維持客觀中立，但在投票過程中大家都有看到，南區領票處皆有被破壞，已經沒有辦法以常態處理，「如果無法應變，立法院大概不是立法院」，因此按照往例該怎麼辦就怎麼辦。

游錫堃指出，以客觀立場來看，大家都知道在南區領票處「票匭、圈票處都是同一個黨團破壞，又由同一個黨團說要投票」，立法院馬上重新增設圈票處，但該黨團卻又不遵守大會主席的宣布，維持議事順利進行是自己的責任，因此必須做出一些應變，「誰敢保證他們是真正要投票」。

游錫堃也說，在野黨要反對議程沒有關係，但邏輯一定要一致，不要一下子質疑程序不合法要杯葛投票，一下子又說要投票，「換成你是大會主席，你會怎麼處理？我不知道，也許有更好的方法，但以我的聰明才智，我這樣做，已經盡我的力量」，而立法院必須要適時行使監察委員的同意權。

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