石虎「路殺」憾事頻傳　南投集集「綠色隧道」為石虎棲息地！要慢行

▲▼公路總局南投監理站下鄉考照到集集觀光小鎮，同時進行石虎保育觀念宣導。（圖／公路總局二區工程處提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

公路總局南投監理站在集集鎮武昌宮，舉辦行動監理偏鄉考照，也邀請特生中心宣導石虎保育及友善環境營造，提醒考生及用路人進出綠色隧道等石虎棲地遊玩時，務必注意交通安全，以減少「路殺」石虎意外發生。

集集鎮是石虎的重要棲地之一，研究單位農委會特有生物研究保育中心 (特生中心)也在集集鎮，集集有「石虎娘家」美譽。據特生中心統計，從2017年迄今，南投縣總共發生9起石虎被交通工具擦撞的意外，經搶救後，最終仍造成8死的「路殺」憾事。

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南投監理站結合偏鄉考照工作，與特生中心人員一起透過有獎徵答方式，讓在場考生對石虎保育能建立更正確的觀念，同時民眾也可下載公路總局幸福公路APP，用路人行經路虎出沒路段時，便會主動推播注意石虎的語音警示，減少石虎被擦撞的交通事故發生。

南投監理站及工務段表示，南投、台中、苗栗等3縣市的淺山森林，為石虎重要棲息地，石虎家族的存在，別具生態指標意義。公路總局也特別致贈集集、永昌、和平及隘寮等4所國小，名為「幸運的一群」交通生態繪本。

石虎生態繪本，分別以人類和石虎為第一人稱，述說牠們的生存環境，因人類進入石虎棲息地，所帶來的衝擊與影響，透過不同視角，省思生態保育與人類動物如何共生，讓保育觀念向下扎根。

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