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養雞不行養牛來了！「1千頭牛」要進駐　花蓮居民怒了要求撤照

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▲▼花蓮中南區約500名居民在縣府前抗議。（圖／記者蕭可正攝，下同）

花蓮中南區約500名居民在縣府前抗議。（圖／記者蕭可正攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府剛結束卜蜂雞場撤照風波，現在又有居民針對畜牧場發起抗議，由於仍有畜牧場以個人名義申請進駐，已經有由許多部落和自救會組成的「花東縱谷環境保護大聯盟」，在縣府前喊「捍衛家園、拒絕汙染」，要求暫停相關執照核發。縣府要求業者與居民溝通，業者回應，將盡快找時間召開說明會，向居民溝通。

▲▼花蓮中南區約500名居民在縣府前抗議。（圖／記者蕭可正攝，下同）

光復鄉馬佛部落自救會長謝新福表示，養雞場走了，現在養牛場來了，業者從瑞穗搬到光復，卻完全沒有預知也沒有跟居民溝通，聽說有1千頭牛要進來，牛隻排泄物恐汙染乾淨的環境和水源，希望縣府撤照，強調任何廠商要來設立，都應該跟部落溝通，「難道是看鄉下馬佛部落好欺負嗎」。

▲▼花蓮中南區約500名居民在縣府前抗議。（圖／記者蕭可正攝，下同）

「花東縱谷環境保護大聯盟」，今天約有500人專程包遊覽車，集結到縣府前草地抗議，主要訴求反對大型畜牧場在部落開發，拒絕家園被汙染，其中特別針對「廖皎邦畜牧設施新建工程」表達強力反對。而之前反卜蜂的鳳林鎮及壽豐鄉民都到場聲援。

▲▼花蓮中南區約500名居民在縣府前抗議。（圖／記者蕭可正攝，下同）

▲▼聯盟遞交陳情書，由副縣長蔡運煌代表接受。

返鄉青年Lisin‧haluwey說，大型畜牧業若進到部落或原住民土地，應依循原基法21條精神，取得地方的諮商同意，因此要求「廖皎邦畜牧設施新建工程」應立即停工，成立議會專案小組，縣府暫停相關執照核發，召開三方公聽會，徵詢部落意見和同意後才能開發。

▲▼花蓮中南區約500名居民在縣府前抗議。（圖／記者蕭可正攝，下同）

聯盟最後遞交陳情書，由副縣長蔡運煌代表接受。花蓮縣政府發言人張逸華表示，縣府已委請東華大學等專業團隊積極研議「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」，東華大學將於7月28及29日在北中南區分別辦理3場諮詢會，邀請地方賢達人士討論，將依據草案內容增修法案。針對馬佛地區要求與大型養牛場業者溝通的陳情，縣長徐榛蔚已於昨天下午會見陳情主要幹部，已指示縣府相關局處立即要求業者向地方民眾溝通。

業者回應，雖然申請約4公頃的土地可養1千隻牛，不過避免太擁擠只會養500隻，皆是合法申請的畜牧場，巳收到縣府指示要跟居民溝通，目前正請光復鄉公所協助辦理說明會，將盡快向居民溝通取得共識。

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