▲ 台東大學力推Y計畫，縱谷、海岸、南迴共創部落好旅遊。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

國立台東大學師範學院山海部落遊憩教育中心，為協助部落推動旅遊產業，自2020年起，將連續3年與卑南鄉富山護漁區、金峰鄉嘉蘭部落、延平鄉武陵部落合作，共同守住在地文化，復振當地產業，創造就業機會。

台東大學於2019年獲得教育部USR計畫補助，計畫名稱為：「台東Y計畫-共創部落好旅遊」。「Y」的概念取自經濟地理區分為縱谷、海岸、南迴等3大地理區塊，而台東大學則扮演著其中「結點」的角色。透過Y計畫的實踐，期能為部落建立起旅遊新商業模式，帶來新的經濟活動。也讓大學生的學習更有具體目標，增進學習效益，貢獻一己之專長，實現「共好」的理想目標。

富山管理委員會主任委員陳志和表示，富山是個小漁村，能有機會與台東大學合作，讓許多漁村感到羨慕，雖然計畫才執行半年，已讓富山這個小漁村開始蛻變，他期待富山漁村將來的新面貌。

計畫之執行成果，由數位媒體與文教產業學系學生至富山實務調查，針對人物、漁牧、地景、人文傳說、原住民、宗教、名產、環保等8個領域，重新詮釋富山護漁區的樣貌，包含手機app互動遊戲、在地宣傳影片以及形象公仔，導入數位媒體，活絡在地文化，藉此推廣當地特色。

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