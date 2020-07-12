重申守護花蓮決心！縣府發出卜蜂撤照公文　臨時會公開說明

▲花蓮縣府正式發出卜蜂撤照公文，重申守護花蓮決心。（圖／記者蕭可正翻攝，資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府11日晚發表聲明，卜蜂公司設置養雞場的撤照公文已於昨天寄出，聲明中表示，有關卜蜂企業撤照案，縣府農業處經縣府法律顧問研審後，已於昨天將「撤照」的行政處分書寄送給卜蜂公司。

縣府申明全文如下：

有關卜蜂企業撤照案，縣府農業處經縣府法律顧問研審後，已7月10日將「撤照」的行政處分書寄送申請人。

縣府農業處表示，農業處係依據行政程序法，完成相關行政程序，予以撤照，並已於10日將行政處分書寄送申請人。

▲縣長徐榛蔚曾承諾，卜蜂設置養雞場「沒有共識就撤照」。

花蓮縣府於上個月23日已做出了依法撤照的決議，不過包括了花蓮中區三鄉鎮居民以及自救會的成員，都對於縣府的口頭承諾存疑，擔心縣府「口說無憑」，因為要求公開撤照公文。

據了解，花蓮縣府已經和律師進行撤照公文內容的最後確認，下週二就會在議會召開臨時會來對外公開說明。

▲自救會曾表示，若看不到撤照公文，將赴議會陳情抗議。

花蓮縣府原本期盼企業和社區居民進行完善溝通，「沒有共識就撤照」是當初縣長徐榛蔚做出的承諾，不料卜蜂公司上個月11號回覆自救會公文表明沒有召開公聽會的必要，成為了壓挎整個投資計劃案的最後一根稻草。



縣府副秘書長張逸華在強調，縣府已和律師做最後確認撤照公文內容，會在下週二花蓮縣議會召開臨時會，向議員與在地居民公開說明卜蜂撤照公文。

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