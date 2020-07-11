▲▼ 2020縱谷鄉鎮長盃暨農特產嘉年華會，11日台東鹿野國小登場。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

今年暑假到花東縱谷，除了熱氣球及美麗星空外，台東縣延平鄉公所負責籌辦的首屆「縱谷鄉鎮長盃暨農特產嘉年華會」，11日一連2天在花東公路旁的鹿野國小棒球場舉辦，有槌球、傳統射箭及農特產品聯合促銷活動，台東縣副縣長王志輝肯定及讚賞縱谷6鄉鎮長共同推廣觀光與農特產品用心，也提供遊客暑假期間活動新選擇，邀請鄉親及遊客熱烈參與。

王志輝表示，很高興花東縱谷的6鄉鎮能夠結合推動球類競賽及農產品促銷活動，而且選在縣府舉辦2020台灣國際熱氣球嘉年華開幕當天及隔天舉行，與縣府一起推觀光及農產品，同時6鄉鎮也各自準備自己鄉鎮內的農特產品促銷(有延平鄉鳳梨、卑南鄉釋迦、池上米、關山米、鹿野紅烏龍茶、海端咖啡)，對於各鄉鎮產業有非常大助益。

延平鄉長胡黄廣文指出，希望透過嘉年華會聯合促銷縱谷鄉鎮農特產品之外，結合熱氣球開幕日，並為沉寂一陣子的台東縣觀光注入能量，更為縱谷鄉鎮開啟新的合作模式，也歡迎大家一起玩樂、看比賽及品嚐、購買農特產品。這次活動也特別發放選手們面額100元的消費券及80元餐券，讓選手比賽之餘，也可享受並購買到在地農特產品。

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