恐怖學生「實驗室製毒被發現」　揪友分屍教授…屍塊泡鹽酸3月晾陽台！

▲沃羅涅日市發生驚悚分屍案。（圖／翻攝自vestivrn.ru下同）

記者陳亭伃／編譯

俄羅斯沃羅涅日市日前通報一名58歲的教授庫茲涅佐夫（Vladislav Kuznetsov）失蹤，未料經過多日搜尋，發現庫茲涅佐夫的學生比科夫斯基（Dmitry Bykovsky）竟與好友哈拉莫夫（Alexander Kharlamov）將他殺害後分屍，且屍塊還浸泡在化學容器中等待分解。

根據俄媒《Вести Воронеж》報導，庫茲涅佐夫被家人通報多日聯繫不上，經過警方抽絲剝繭的調查，發現學生比科夫斯基找了好友哈拉莫夫一起到教授家中接著用泡過氯的布將庫茲涅佐夫弄暈之後，從戶頭轉走150多萬盧布（約台幣62萬元）。比科夫斯基後來發現庫茲涅佐夫死亡，於是與哈拉莫夫決定，將死者搬回哈拉莫夫租屋處。

▲比科夫斯基揪好友哈拉莫夫分屍教授。

比科夫斯基與哈拉莫夫討論之後，決定將庫茲涅佐夫的屍體切塊，並切分裝在不同的化學容器中等待分解，在這三個月的過程中，庫茲涅佐夫的家屬人不斷的在尋人，卻沒想到最後卻傳出噩耗。據悉，兩人將屍塊泡在鹽酸和氯的混和物中，但卻無法完全溶解。

警方調查比科夫斯基的犯案動機，推斷是化學系教授與學生的關係，而比科夫斯基被發現要透過實驗室製造毒品，因此動了滅口的想法。最令人毛骨悚然的是，哈拉莫夫存放屍塊的公寓，在未破案前還成功售出，買方雖未住進去，但也未察覺幾個詭異的箱子，如今因為命案，法院將再把房子收回調查。

►調理身體很簡單有這台就夠