老爸急救2hrs被判死亡！醫拒讓家屬見面　女兒「潛停屍間尋父」竟目睹復活說話瞬間

▲羅梅歐被宣佈死亡後，竟在停屍間內復活。（圖／翻攝自El Heraldo）

記者陳亭伃／綜合報導

人面對生老病死都是仰賴專業的醫療人員判斷，然而在哥倫比亞一戶人家，67歲的父親因為身體不適被家人送醫，兩小時之後醫院卻宣判男子急救不治，而且家屬不得見親人最後一面，死者的女兒覺得相當奇怪，於是潛入醫院的停屍間，竟發現父親還有呼吸且意識清楚。

根據英國《鏡報》報導，67歲的羅梅歐（Juan Jose Munoz Romero）日前因為身體不適，被家人緊急送到當地的Sincelejo市區醫院急救，然而在布幕拉起的兩個小時急救中，親友幾乎都看不到內部狀況，爾後醫師出面宣判羅梅歐不治身亡，家屬悲痛萬分但卻無法進入布簾內看遺體。

正當家屬覺得好奇、不滿時，院方再度告知將直接把羅梅歐的遺體運到停屍間安置，因為「新冠疫情」的關係家屬不得跟進，這讓羅梅歐的家人徹底對醫院起了疑心。羅梅歐的女兒越想越不對勁，決定偷偷潛入停屍間查看。

未料羅梅歐的女兒進到停屍間找到父親時，發現他竟然是清醒且意識清楚的狀態，於是立即通報醫院，沒想到醫院醫師還是堅持羅梅歐已經死亡，而他的屍體狀態只是正常的死亡的自然反應。羅梅歐女兒相當憤怒，決定將父親遺體帶走，並到另一個醫院觀察，然而卻檢查出「缺血症」。

羅梅歐目前正在另一間醫院進行治療，當地衛生單位與醫院都尚未針對此事回應，羅梅歐的家人也憤怒表示，將會採取法律行動。

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