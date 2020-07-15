9歲女童被「餵毒換摸摸」　無良叔公伸魔爪3年…審判還沒結束竟病亡



▲陳姓叔公以提供毒品換取9歲侄孫女長達3年的猥褻，卻在法官審理時因病去世。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹陳姓男子以提供安非他命為代價，換取9歲孫姪女長達3年的性服務，直到她上國中才向輔導老師泣訴遭毒手，檢察官將陳男依兒童及少年性剝削防制條例提起公訴，沒想到陳男卻在本案移審新竹地院時，在本月4日因病死亡，法官諭知全案公訴不受理。

58歲的陳姓男子與就讀國小的侄孫女小莉等家人同住一屋簷下，2014年開始至2016年為止，陳男多次以毒品安非他命作為交換條件，要求小莉供他猥褻、口交得逞，直到小莉上了國中，才向輔導老師說出長期遭叔公性侵猥褻一事，並經由小莉的家長對陳男提告。

陳男向檢警坦承以提供安非他命作為交換條件，撫摸小莉胸部、下體以及為他口交，但辯稱都是小莉同意才發生。檢方認為陳男犯兒童及少年性剝削防制條例「與未滿16歲之人為有對價之猥褻行為與性交罪」，全案提起公訴，只是陳男卻在新竹地院審理期間、本月4日因病死亡，因此法官諭知本案公訴不受理。

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