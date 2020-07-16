「穿紅衣」偕男友輕生…6歲女兒哭喊「房間都是煙」獲救　單親媽挨告結果曝

▲呂姓單親媽與男友帶6歲女兒輕生獲救，檢方依殺人未遂罪嫌起訴2人。（圖／記者張一中攝）



記者羅志華／台北報導



任護理師的呂姓單親媽，因家人反對她與董姓男友交往，竟帶著6歲女兒，先在夜市買了3套紅色衣褲，接著到士林某飯店與董男會合企圖輕生，過程中，6歲女兒還打電話向家人哭喊「房間都是煙」，所幸炭火觸發飯店警報，讓警消及時趕到救出3人。事後檢方依殺人未遂罪嫌起訴呂女、董男；士院16日判呂女有期徒刑1年7月、緩刑5年；董男則獲判1年8月徒刑。

呂姓單親媽與董男交往受家人反對，2人興起了殉情的念頭，呂女卻擔心6歲的小女兒會沒人照顧，有了想帶她「一起走」的念頭；案發前，呂女先到夜市購物，途中買了3套紅色衣褲，女兒在夜市玩得正高興，卻不知身邊的媽媽正準備帶她輕生。

母女倆到飯店與董男會合後，3人先換上剛買的紅色衣褲、彼此綁上紅繩，呂女更讓女兒喝下摻有安眠藥的汽水，自己則和董男喝下威士忌佐安眠藥，並燃起炭火躺在床上。

呂女的弟弟擔心姐姐，先前已先報警，家屬接到小女兒電話，只聽她在另一邊哭喊「房間都是煙」、「汽水苦苦的」，情緒更一度接近崩潰，所幸炭火觸發飯店警報，警消趕到破門救出3人，就醫後皆沒有大礙。

檢方認為，呂女及董男在小女兒不知情下，竟餵食安眠藥企圖帶她「一起走」，與殺人無異，依殺人未遂罪嫌起訴2人。士院審酌後，於今日判處呂女有期徒刑1年7月、緩刑5年；董男則判1年8月徒刑。



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