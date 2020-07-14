寶寶正在吃掉我！Youtuber「淚訴產前恐懼」　粉絲狂打氣…母開門只剩一屍兩命

▲Youtuber突然產前憂鬱症輕生。（圖／翻攝自當事人IG下同）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人在成為新手父母之前，都會感到相當徬徨害怕、亦或是喜悅，然而國外一名Youtuber西雅（Nicole Thea）疑似患了產前憂鬱症，日前在一段影片中提及自己的懷孕心路歷程，哭訴著覺得「寶寶正在吃掉我」，未料才過幾天就傳出她在家中輕生，且一屍兩命讓家人相當悲痛。

根據英國《鏡報》報導，西雅在網路上有20萬追蹤者，平時多為分享自己跟男友的生活，可愛俏皮又不吝嗇展現自己的身材，然而就在懷孕的過程中，西雅疑似出現產前憂鬱症的狀況，曾在幾次的影片中分享生活到落淚大哭。

在最近一次的一部影片中，西雅再度提到自己即將出生的寶寶，讓她對於未來的生活感到相當徬徨害怕，更提到「我現在變得比較情緒化，我可以哭一分鐘、下一秒又大笑，我感覺自己快要死了」。雖有不少粉絲替她加油，但是卻在影片釋出後幾天，在上周傳出西雅疑似在家中輕生，得年25歲。由於是一屍兩命的悲劇，也讓親友相當難過。

西雅在生前還有多部影片尚未公開，家人也決定讓粉絲可以緬懷她，將陸續公布這些影片，令人感嘆的是西雅在懷孕初期，對於自己即將當母親，感到相當的開心期待，未料最後卻成為遺憾。

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