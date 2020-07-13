男子陳屍麗水漁港岸際　警初判無外力將相驗釐清死因

▲麗水漁港出現一具男浮屍，海巡與消防人員將他打撈上岸。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

漁港驚見浮屍！民眾13日發現麗水漁港岸際出現一具男浮屍，海巡與警消協力打撈上岸後，確認死者為住大肚的王姓男子。警方表示，死者家屬完全不清楚為何人會死在漁港，初判無外力介入，將報請檢察官相驗釐清死因。

今天早上7點左右，海巡樹中部分署第三岸巡隊麗水安檢所獲報，有漁民在安檢所右前方約100公尺處的岸際，發現一具屍體，立刻派員前往，並通報烏日警分局麗水派出所及龍井、大肚消防分隊協助。

海巡人員到場後，會同在場人員將屍體打撈上岸，經確認是一名男性，身高約170公分，穿著黑色短袖上衣、黑色卡其褲，但身上並無任何身分相關證件資料，隨即交由警方處理。

▲海巡與警消珈死者抬上岸邊。（圖／民眾提供）

警方從指紋比對出死者是住在大肚的54歲王姓男子，到他家裡訪查發現家裡還有8旬失智老母及一名外傭，初步未找到遺書等物品，同時也聯繫住北部的兒子到派出所。

據了解，王男5年前曾發生車禍，右眼失明，目前無業，並與母親同住。其兒子對於父親行蹤都表示不清楚，幾乎沒在連絡，對於父親會死在漁港完全沒任何想法。

警方表示，死者身上無明顯外傷，初步排除外力造成，將報請檢察官相驗，以釐清死因及事發原因。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995



・6折價非囤不可

【更多新聞】

►獨／酒測值回溯超標檢察官公危起訴 一二審「罪疑唯輕」判酒駕男無罪



►「JJ」送百萬元禮物卡海關 妙齡女拿「長輩給的」土地權狀貸款險遭騙

►獨／南投土地公婆神像遭脫衣放火燒毀 他二審被認「思覺失調」輕判6月