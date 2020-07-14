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墾丁後壁湖暗夜呼救　海巡+消防+威鯨出動...他自己游上岸

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記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮吳姓鎮民13日深夜，和友人在後壁湖星砂灣保育區戲水，因腿部受傷看不到岸邊，大聲呼喊，海巡人員獲報出動救生艇，會同屏東縣威鯨救難協會、恆春消防分隊等人員趕往救援，發現他已自行游上岸，經海巡、消防人員協助攙扶後送醫治療。

▲海巡署出動第十四海巡隊、後壁湖安檢所等單位會同威鯨救難協會及恆春消防分隊人員救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡署出動第十四海巡隊、後壁湖安檢所等單位會同威鯨救難協會及恆春消防分隊人員救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲海巡署出動第十四海巡隊、後壁湖安檢所等單位會同威鯨救難協會及恆春消防分隊人員救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼攙扶後就醫。

▲海巡署出動第十四海巡隊、後壁湖安檢所等單位會同威鯨救難協會及恆春消防分隊人員救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

昨天深夜11時許，海巡署第八巡防區指揮部接獲艦隊分署第十四海巡隊通報，於後壁湖保育沙灘聽見有呼喊聲，不確定是否有人溺水，請求協助。

海巡署第八巡防區指揮部接獲通報後，立即派遣第十四海巡隊巡邏艇、後壁湖安檢所90P救生艇及第一機動巡邏站載運緊急照明設備共計3艇5車22員趕至後壁湖岸際投入夜間搜索救援任務，並通知威鯨救難協會及恆春消防分隊人員一同前往救援。

救援人員趕到並在墾丁後壁湖星砂灣岸際發現待救援的38歲吳姓鎮民，他表示，與友人昨晚上至後壁湖保育沙灘遊憩戲水時導致腿部受傷，在海上迷失漂流大聲呼喊求助，隨後自行上岸等待救援，海巡人員發現後立即前往協助攙扶，並陪同受傷民眾搭上救護車送往恆春南門醫院治療，經醫生評估無生命危險。

南部分署第六岸巡隊表示，夏季來臨，又逢疫情趨緩，民眾如從事水域活動，除考量自身體能外，千萬不要前往無救生員或公告危險水域處游泳、戲水或從事水域活動，以確保自身生命安全，民眾若在岸際發現危難或不法情事，請立即撥打「118」海巡服務專線。

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